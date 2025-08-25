O femeie din Târgu Mureș, de 36 de ani, a murit după ce a căzut de la etajul 4. Autoritățile anchetează circumstanțele

Stiri actuale
25-08-2025 | 15:57
politia romana
Shutterstock

O femeie în vârstă de 36 de ani şi-a pierdut viaţa, luni, după ce a căzut de la etajul al patrulea al unui bloc de locuinţe din Târgu Mureş, ancheta pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul fiind în curs.

autor
Sabrina Saghin

„Astăzi (luni, n.r.), în jurul orei 08:10, Poliţia municipiului Târgu Mureş a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că, pe strada Parângului din municipiu, a fost identificată o persoană decedată. La faţa locului poliţiştii au stabilit că aspectele se confirmă, din verificările preliminare reieşind faptul că o femeie de 36 de ani s-ar fi precipitat de la etajul 4 al unui bloc de locuinţe, aflat pe aceeaşi stradă. Femeia nu mai prezenta semne vitale, trupul său fiind transportat la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş pentru efectuarea necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzelor în care a survenit decesul", a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş.

Locatarii blocului respectiv susţin că femeia nu locuia în acel imobil şi că aceasta ar fi căzut de la geamul unui spaţiu în care funcţionează uscătoria. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Targu Mures, bloc, a murit,

Dată publicare: 25-08-2025 15:57

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
O femeie a murit după ce a căzut de la etaj, la o cinică din Cluj-Napoca. Era internată cu copilul de 2 luni
Stiri actuale
O femeie a murit după ce a căzut de la etaj, la o cinică din Cluj-Napoca. Era internată cu copilul de 2 luni

O femeie de 39 de ani din Republica Moldova a murit, duminică, după ce a căzut de la etaj, la Clinica Pediatrie II din Cluj-Napoca. Ea era internată cu copilul în vârstă de 2 luni, care a rămas deocamdată în grija medicilor.

O elevă din Hunedoara s-a întors în școală după terminarea orelor și s-ar fi aruncat de la etaj. E în stare gravă la spital
Stiri actuale
O elevă din Hunedoara s-a întors în școală după terminarea orelor și s-ar fi aruncat de la etaj. E în stare gravă la spital

O elevă din județul Hunedoara și-a început vacanța de vară într-un mod nefericit. Vineri după ultima zi de școală, fata s-a întors în sala de curs sub pretextul că și-a uitat ceva. La scurt timp, a căzut de la etaj și a ajuns în stare gravă la spital.

O studentă din Timișoara a ajuns la spital după ce a căzut de la etaj, în urma unei dispute cu iubitul
Stiri actuale
O studentă din Timișoara a ajuns la spital după ce a căzut de la etaj, în urma unei dispute cu iubitul

O studentă la Drept, în Timișoara, în vârstă de 19 ani, a căzut de la etajul întâi al unui bloc. Fata locuia în chirie cu iubitul ei de 28 de ani.

Recomandări
PSD-ului i-a trecut supărarea pentru funeraliile lui Iliescu și revine la ședințele coaliției. Grindeanu: Vorbim de restanțe
Stiri Politice
PSD-ului i-a trecut supărarea pentru funeraliile lui Iliescu și revine la ședințele coaliției. Grindeanu: Vorbim de restanțe

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că PSD a votat în unanimitate, în şedinţă, să revină la şedinţele coaliţiei pentru a discuta exclusiv despre restanţele pe care le au în Pachetul 2 de măsuri pentru redresarea economică a țării.

Schimbările la pensiile private, explicate de un expert: „În timp ce ești plătit lunar, suma rămasă poate să-ți aducă profit”
iBani
Schimbările la pensiile private, explicate de un expert: „În timp ce ești plătit lunar, suma rămasă poate să-ți aducă profit”

Legea privind pensiile private, adoptată la finalul săptămânii trecute de Guvern, elimină complet posibilitatea de a retrage toți banii acumulați în cont la vârsta pensionării.

CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei:„Impedimentele au fost depășite”
Stiri Economice
CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei:„Impedimentele au fost depășite”

CFR Călători, amenințată cu oprirea activității din cauza datoriei de 8,2 milioane de euro, își poate continua circulația după remedierea situației în urma unei întâlniri la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 25 August 2025

47:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12