Femeie ucisă de un tractor condus de un minor de 14 ani, în județul Neamț. O altă victimă a fost rănită

29-09-2025 | 13:46
O femeie a murit după ce a fost lovită de un tractor condus de un minor de 14 ani, în localitatea Nistria, a anunțat luni Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

 

O altă femeie a fost rănită de utilaj şi a fost transportată la spital.

"În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în timp ce un minor în vârstă de 14 ani, din aceeaşi localitate, conducea un utilaj agricol pe DJ 207A, în interiorul localităţii Nistria, la efectuarea unui viraj la stânga, ar fi surprins şi accidentat două femei în vârstă de 52, respectiv 67 de ani, care se aflau pe acostament. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul femeii în vârstă de 52 de ani şi rănirea femeii în vârstă de 67 de ani, care a fost transportată la o unitate medicală", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Poliţiştii au stabilit că, după producerea accidentului, un bărbat în vârstă de 49 de ani ar fi mutat utilajul agricol, fără încuviinţarea organelor de poliţie. Acesta are permisul anulat şi avea o concentraţie de 0,33 miligrame alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 29-09-2025 13:46

