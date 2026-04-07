Descoperirea a avut loc duminică, în jurul orei 17:00, când familia participa la activitatea tradițională de Paște. Poliția din Long Beach a confirmat incidentul pentru The Guardian, precizând că biroul medicului legist a intervenit la fața locului și a confirmat că rămășițele sunt umane.

Un craniu și o mandibulă scheletizate au fost recuperate și transportate la centrul de științe criminalistice pentru investigații suplimentare.

Locuitorii din zonă și-au exprimat șocul față de descoperirea macabră, care a avut loc în timpul unei activități tradiționale pentru copii. Fernando Guzman a declarat pentru ABC7: „Îmi pare rău pentru copiii care au văzut asta. E foarte rău.”

„Eu și prietena mea alergăm aici tot timpul. Ne simțim în siguranță, așa că este surprinzător. Va trebui să mă gândesc de două ori”, a precizat un alt locuitor.

Descoperirea de duminică vine după un anunț recent al biroului șerifului din comitatul Sonoma, California, care a confirmat că rămășițele umane descoperite pe o plajă în 2022 aparțineau unui bancher dispărut, văzut ultima dată în 1999.