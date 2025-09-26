Un craniu vechi de 1 milion de ani ar putea schimba tot ce se știa despre rasa umană

O reconstrucţie digitală a unui craniu de un milion de ani sugerează că oamenii s-ar fi putut separa de strămoşii lor cu 400.000 de ani mai devreme decât se credea anterior şi în aceasta în Asia, mai degrabă decât în Africa.

Acest craniu zdrobit descoperit în China în 1990 şi supranumit Yunxian 2 se credea că a aparţinut lui Homo erectus, un strămoş al speciei noastre, potrivit unui studiu publicat vineri în revista Science, relatează AFP.

Dar, datorită tehnologiilor moderne de reconstrucţie, un grup de cercetători a descoperit caracteristici pe craniu - cum ar fi o o capacitate cerebrală apriori mai importantă - care îl leagă de specii precum Homo longi sau Homo sapiens, specii despre care se credea anterior că au existat abia mai târziu în evoluţia umană.

"Aceasta schimbă multe lucruri", a asigurat Chris Stringer, antropolog la Muzeul de Istorie Naturală din Londra şi membru al echipei de cercetători, al cărei studiu a fost publicat în revista Science.

"Acest lucru sugerează că, în urmă cu un milion de ani, strămoşii noştri se divizaseră deja în grupuri distincte, indicând o divizare evolutivă umană mult mai veche şi mai complexă decât se credea anterior", a explicat el.

”O schimbare majoră ar fi putut avea loc”

Dacă aceste concluzii se dovedesc corecte, ar însemna că ar fi putut exista membri mult mai vechi ai altor hominizi timpurii, cum ar fi Omul de Neanderthal sau Homo sapiens.

De asemenea, aceasta perturbă pistele "în ceea ce priveşte ipotezele stabilite de mult timp, conform cărora primii oameni s-ar fi dispersat pornind din Africa, a declarat pentru AFP Michael Petraglia, directorul Centrului australian de cercetare pentru evoluţie umană de la Universitatea Griffith, care nu a fost implicat în studiu.

"O schimbare majoră ar fi putut avea loc, Asia de Est având acum un rol cheie în evoluţia hominizilor", a apreciat el.

Studiul a folosit tehnici avansate de tomografie computerizată, imagistică cu lumină structurată şi de reconstrucţie virtuală pentru a modela un Yunxian 2 complet.

