Un craniu vechi de 1 milion de ani ar putea schimba tot ce se știa despre rasa umană

Stiri Stiinta
26-09-2025 | 19:58
craniu
Shutterstock

O reconstrucţie digitală a unui craniu de un milion de ani sugerează că oamenii s-ar fi putut separa de strămoşii lor cu 400.000 de ani mai devreme decât se credea anterior şi în aceasta în Asia, mai degrabă decât în Africa.

 

autor
Cristian Anton

Acest craniu zdrobit descoperit în China în 1990 şi supranumit Yunxian 2 se credea că a aparţinut lui Homo erectus, un strămoş al speciei noastre, potrivit unui studiu publicat vineri în revista Science, relatează AFP.

Dar, datorită tehnologiilor moderne de reconstrucţie, un grup de cercetători a descoperit caracteristici pe craniu - cum ar fi o o capacitate cerebrală apriori mai importantă - care îl leagă de specii precum Homo longi sau Homo sapiens, specii despre care se credea anterior că au existat abia mai târziu în evoluţia umană.

"Aceasta schimbă multe lucruri", a asigurat Chris Stringer, antropolog la Muzeul de Istorie Naturală din Londra şi membru al echipei de cercetători, al cărei studiu a fost publicat în revista Science.

"Acest lucru sugerează că, în urmă cu un milion de ani, strămoşii noştri se divizaseră deja în grupuri distincte, indicând o divizare evolutivă umană mult mai veche şi mai complexă decât se credea anterior", a explicat el.

Citește și
craniu, balena
FOTO. Un craniu gigantic a fost găsit pe o plajă din California. Se presupune că este al unei creaturi marine

”O schimbare majoră ar fi putut avea loc”

Dacă aceste concluzii se dovedesc corecte, ar însemna că ar fi putut exista membri mult mai vechi ai altor hominizi timpurii, cum ar fi Omul de Neanderthal sau Homo sapiens.

De asemenea, aceasta perturbă pistele "în ceea ce priveşte ipotezele stabilite de mult timp, conform cărora primii oameni s-ar fi dispersat pornind din Africa, a declarat pentru AFP Michael Petraglia, directorul Centrului australian de cercetare pentru evoluţie umană de la Universitatea Griffith, care nu a fost implicat în studiu.

"O schimbare majoră ar fi putut avea loc, Asia de Est având acum un rol cheie în evoluţia hominizilor", a apreciat el.

Studiul a folosit tehnici avansate de tomografie computerizată, imagistică cu lumină structurată şi de reconstrucţie virtuală pentru a modela un Yunxian 2 complet.

Studiu revoluționar la Iași. Cercetători și artiști români lucrează la un proiect ce poate schimba tratamentele neurologice

Sursa: Agerpres

Etichete: istorie, descoperire, craniu, schimbare, homo sapiens,

Dată publicare: 26-09-2025 19:58

Articol recomandat de sport.ro
David Popovici, categoric: ”Încerc să înlocuiesc nervii din trafic cu mersul pe bicicletă”
David Popovici, categoric: ”Încerc să înlocuiesc nervii din trafic cu mersul pe bicicletă”
Citește și...
Un craniu de mamut descoperit în Iaşi va fi restaurat și expus la Palatul Culturii din capitala Moldovei
Stiri actuale
Un craniu de mamut descoperit în Iaşi va fi restaurat și expus la Palatul Culturii din capitala Moldovei

Un craniu de mamut de stepă - descoperit în 1956 în comuna Holboca din judeţul Iaşi - va fi restaurat și expus la Palatul Culturii din capitala Moldovei.

FOTO. Un craniu gigantic a fost găsit pe o plajă din California. Se presupune că este al unei creaturi marine
Stiri Stiinta
FOTO. Un craniu gigantic a fost găsit pe o plajă din California. Se presupune că este al unei creaturi marine

Un craniu gigantic a fost găsit pe o plajă din Golful Monterey (SUA) și i-a făcut pe oamenii care l-au văzut să posteze fotografii pe rețelele de socializare, a anunțat un muzeu din California.

Pedeapsă uriașă pentru nigerienii care au exhumat un cadavru ca să-i ia craniul, pentru un ritual voodoo de îmbogățire
Stiri externe
Pedeapsă uriașă pentru nigerienii care au exhumat un cadavru ca să-i ia craniul, pentru un ritual voodoo de îmbogățire

Cinci bărbați au fost condamnați la câte 12 ani de închisoare în Nigeria, după ce au fost găsiți vinovați de exhumarea unui craniu uman.

O nouă specie de dinozaur carnivor, descoperită în Spania. Are circa 11 metri lungime
Stiri Stiinta
O nouă specie de dinozaur carnivor, descoperită în Spania. Are circa 11 metri lungime

Un dinozaur impresionant, cu un craniu alungit şi uşor asemănător cu cel al unui crocodil şi dinţii curbaţi şi zimţaţi, pregătiţi să sfâşie carnea prăzii, a trăit în timpul Cretacicului într-o regiune costieră luxuriantă aflată în estul Spaniei.

Un craniu descoperit în Alaska aparține unui bărbat din New York dispărut în 1976. Cine era și ce a pățit
Stiri externe
Un craniu descoperit în Alaska aparține unui bărbat din New York dispărut în 1976. Cine era și ce a pățit

Un craniu găsit în Alaska aparține unui bărbat ce a dispărut în urmă cu aproape 50 de ani.

Recomandări
Mama unei fete decedate la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, acuzații grave după focarul de infecție: Nu foloseau mănuși sterile
Stiri actuale
Mama unei fete decedate la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, acuzații grave după focarul de infecție: Nu foloseau mănuși sterile

Șase copii au murit în ultimele trei săptămâni la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, în secția de Terapie Intensivă, unde a fost descoperită o bacterie agresivă.

Deportarea românilor din Marea Britanie ar fi costat guvernul sute de mii de lire sterline. Și condamnații au primit bani
Stiri actuale
Deportarea românilor din Marea Britanie ar fi costat guvernul sute de mii de lire sterline. Și condamnații au primit bani

Scandal în Marea Britanie, după ce 47 de migranți români condamnați acolo au fost trimiși cu un zbor charter în țară, după executarea pedepselor, iar un jurnalist a filmat deportarea.

Reacția furibundă a Ungariei după ce Zelenski a acuzat că ar fi trimis drone deasupra Ucrainei: „Începe să o ia razna”
Stiri externe
Reacția furibundă a Ungariei după ce Zelenski a acuzat că ar fi trimis drone deasupra Ucrainei: „Începe să o ia razna”

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „începe să o ia razna”, după ce acesta a susținut că drone, posibil aparținând Ungariei, ar fi pătruns ilegal în spațiul aerian al Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 Septembrie 2025

48:53

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 26 Septembrie 2025

01:44:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28