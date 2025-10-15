Neurochirurg arestat după ce ar fi lăsat-o pe fiica de 12 ani să perforeze craniul unui pacient

Un medic neurochirurg a fost arestat după ce ar fi permis fiicei sale de 12 ani să folosească o freză medicală pentru a face o gaură în craniul unui pacient în timpul unei operații.

Incidentul a avut loc pe 13 ianuarie 2024, când un bărbat de 33 de ani a fost adus de urgență la Spitalul Regional din Graz (Austria), cu o traumă craniană gravă în urma unui accident.

Intervenția chirurgicală a fost efectuată de un medic primar și un alt doctor, asistați de medicul rezident în neurochirurgie, care și-a adus fiica în sala de operație.

Potrivit procurorilor, spre finalul intervenției, femeia i-ar fi înmânat fiicei sale freza, permițându-i să facă o gaură pentru introducerea unei sonde.

Procurorul Julia Steiner a declarat pentru publicația austriacă Kurier că medicul „s-a lăudat ulterior că fiica ei tocmai a avut prima operație ginecologică de histerectomie”, o glumă considerată deplasată.

Cazul a ieșit la iveală după mai multe plângeri anonime.

Deși operația a fost un succes medical, procurorul Steiner a subliniat că incidentul arată „o lipsă incredibilă de respect față de pacient” și că potențialul pericol „nu poate fi minimalizat”.

Avocatul apărării, Bernhard Lehofer, a susținut însă că fata nu a forat efectiv, afirmând că medicul care supraveghea intervenția a avut tot timpul controlul asupra instrumentului:

„Copilul nu a perforat craniul”, a spus el, adăugând că, deși „nu a fost o idee bună” să-și aducă fiica în sala de operație, femeia „a plătit deja scump pentru această greșeală” în aproape doi ani de anchetă.

Un alt avocat, Michael Kropiunig, care îl reprezintă pe doctorul implicat, a declarat că clientul său „nu știa exact ce vârstă are fata” și că „a permis doar ca aceasta să-și pună mâna peste mâna lui în timp ce el manevra freza – lucru irelevant din punct de vedere penal”.

Atât neurochirurga, cât și medicul care a participat la operație au apărut marți în fața Tribunalului Graz-Est, unde au pledat nevinovați pentru acuzația de vătămare corporală minoră.

Doctorul a declarat în fața instanței că colega sa a părăsit sala pentru a răspunde la un apel telefonic, moment în care fata ar fi întrebat dacă poate ajuta. El susține că a cerut acordul mamei înainte de a-i permite să-și pună mâna peste a lui în timp ce ghida instrumentul.

