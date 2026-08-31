Agenții au fost nevoiți să tragă focuri de avertisment în aer după ce ar fi fost atacați de mai multe persoane. Doi dintre scandalagii au ajuns în spatele gratiilor pentru 30 de zile.

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Incidentul a avut loc în comuna Faraoani, din județul Bacău. Polițiștii au fost chemați, după ce doi bărbați ar fi protestat că nu mai erau serviți.

Cum ar fi refuzat să se legitimeze, situația a degenerat. Unul dintre bărbați a fost încătușat.

Pentru că și alte persoane au intervenit în sprijinul celor doi, iar unul dintre agenți ar fi fost lovit, colegul său a tras în aer mai multe focuri de armă.

Soția suspectului: Prima oară au fost cumnatul şi soţul şi după aia a apărut socrul când a văzut că situaţia a scăpat de sub control şi poliţiştii îl ţineau pe soţul meu la pământ cu faţa lipită de asfalt.

La fața locului au ajuns ulterior și alte echipaje pentru a sprijini intervenția. Doi dintre scandalagii - de 27, respectiv 51 de ani - au fost arestaţi preventiv pentru ultraj, ameninţare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.