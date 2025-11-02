O bătaie violentă a izbucnit între mai multe persoane la o petrecere de Halloween din Manchester. VIDEO

Stiri externe
02-11-2025 | 11:07
Bătaie Manchester
X/ Silvio Bertoldi

O confruntare violentă a izbucnit sâmbătă seară în Picadilly Gardens, Manchester, în timpul unei petreceri de Halloween, după ce două persoane costumate în iepurași Playboy s-ar fi simțit deranjate de faptul că erau filmate de un YouTuber.

autor
Claudia Alionescu

Conflicul a pornit după ce cele două persoane și-au exprimat nemulțumirea față de gestul făcut de YouTuber.

Persoanele respective i-au cerut să oprească înregistrarea și au încercat să-i ia camera, fapt care a declanșat bătaia propriu-zisă.

În imaginile respective, YouTuber-ul este aruncat la pământ, potrivit The Sun.

ATENȚIE! Imagini cu un puternic impact emoțional.

Citește și
spital
Doctoriță luată la bătaie de o mamă și fiicele ei, la spitalul din Medgidia. Ce le-a nemulțumit pe femei

Pe măsură ce cei doi încercau să plece, un bărbat cu o cârjă a fost văzut lovindu-i în spatele capului.

Apoi, YouTuber-ul poate fi văzut cum l-a lovit din nou pe unul dintre bărbați.

Oamenii prezenți în zonă au încercat să intervină, însă la un moment dat, bătaia a scăpat de sub control.

Scenele, urmărite de trecători, au fost surprinse pe video și postate pe internet.

Poliția a deschis o anchetă în acest caz.

O purtătoare de cuvânt a poliției din Greater Manchester a adăugat:

Suntem conștienți de imaginile video care circulă și care sunt în prezent analizate.”

Eveniment grandios la Cairo. Cel mai mare muzeu din Egipt a fost inaugurat în prezența a mai multor lideri mondiali

Sursa: The Sun

Etichete: bataie, halloween, manchester,

Dată publicare: 02-11-2025 11:06

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
FOTO | Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
Citește și...
Focuri de armă în Sectorul 6: patru bărbați reținuți după o bătaie în stradă și distrugerea a două mașini
Stiri actuale
Focuri de armă în Sectorul 6: patru bărbați reținuți după o bătaie în stradă și distrugerea a două mașini

Patru bărbaţi implicaţi în incidentul cu focuri de armă de duminică, din Sectorul 6 al Capitalei, au fost reţinuţi de poliţiştii bucureşteni, fiind acuzaţi de mai multe infracţiuni, inclusiv nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. 

Doctoriță luată la bătaie de o mamă și fiicele ei, la spitalul din Medgidia. Ce le-a nemulțumit pe femei
Stiri actuale
Doctoriță luată la bătaie de o mamă și fiicele ei, la spitalul din Medgidia. Ce le-a nemulțumit pe femei

O doctoriță de la Spitalul Municipal din Medgidia a trăit momente de coșmar în gardă. Trei femei, mamă și două fiice, au sărit la ea în timpul serviciului, la Unitatea de Primiri Urgențe.

Scandal pe străzile din Piatra-Neamț. Doi prieteni de pahar, ridicați de polițiști după ce s-au luat la bătaie
Stiri actuale
Scandal pe străzile din Piatra-Neamț. Doi prieteni de pahar, ridicați de polițiști după ce s-au luat la bătaie

Doi indivizi de 29 şi 42 de ani din Piatra-Neamţ au fost încătuşaţi de poliţişti după ce s-au bătut și au provocat haos pe o stradă din oraş.

Recomandări
Congresmenii americani vor să blocheze reducerea trupelor americane din România şi din alte ţări ale flancului estic al NATO
Stiri externe
Congresmenii americani vor să blocheze reducerea trupelor americane din România şi din alte ţări ale flancului estic al NATO

O alianță bipartidică formată din personalități influente din domeniul apărării din Congresul SUA intenționează să blocheze planul administrației Trump de a retrage trupele din România și din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia.

Atac sângeros în Marea Britanie. Zece oameni au fost înjunghiați în tren. Premierul Keir Starmer: „Un incident îngrozitor”
Stiri externe
Atac sângeros în Marea Britanie. Zece oameni au fost înjunghiați în tren. Premierul Keir Starmer: „Un incident îngrozitor”

Zece persoane au fost tratate pentru răni care le-au pus viaţa în pericol după o serie de atacuri cu cuţitul care au avut loc sâmbătă într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei. Doi bărbaţi au fost arestaţi.

Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui
Stiri Politice
Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui

Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. El spune că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele la Bucureşti.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 02 Noiembrie 2025

02:07:59

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 23

21:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 8

23:39

Alt Text!
I like IT
Ediția 25 - 2025

22:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28