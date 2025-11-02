O bătaie violentă a izbucnit între mai multe persoane la o petrecere de Halloween din Manchester. VIDEO

O confruntare violentă a izbucnit sâmbătă seară în Picadilly Gardens, Manchester, în timpul unei petreceri de Halloween, după ce două persoane costumate în iepurași Playboy s-ar fi simțit deranjate de faptul că erau filmate de un YouTuber.

Conflicul a pornit după ce cele două persoane și-au exprimat nemulțumirea față de gestul făcut de YouTuber.

Persoanele respective i-au cerut să oprească înregistrarea și au încercat să-i ia camera, fapt care a declanșat bătaia propriu-zisă.

În imaginile respective, YouTuber-ul este aruncat la pământ, potrivit The Sun.

ATENȚIE! Imagini cu un puternic impact emoțional.

HUGE FIGHT BREAKS OUT BETWEEN MIGRANTS, YOUTUBERS, AND TRANS PEOPLE IN PICADILLY GARDENS, MANCHESTER❗️ I have no idea what led to his fight breaking out, but I know YouTuber, Cozzy, is in the middle of it ⚠️ Just another evening in Manchester ???????? pic.twitter.com/0K2tIEWHO2 — kevin mcgowan 76 (@kevinmcgowan76) November 1, 2025

Pe măsură ce cei doi încercau să plece, un bărbat cu o cârjă a fost văzut lovindu-i în spatele capului.

Apoi, YouTuber-ul poate fi văzut cum l-a lovit din nou pe unul dintre bărbați.

Oamenii prezenți în zonă au încercat să intervină, însă la un moment dat, bătaia a scăpat de sub control.

Scenele, urmărite de trecători, au fost surprinse pe video și postate pe internet.

Poliția a deschis o anchetă în acest caz.

O purtătoare de cuvânt a poliției din Greater Manchester a adăugat:

„Suntem conștienți de imaginile video care circulă și care sunt în prezent analizate.”

