O bandă de hoți români a dat un tun de un milion de dolari în Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

Stiri externe
20-12-2025 | 15:32
hoti romani
Toronto Sun

Poliția canadiană a destructurat joi o bandă de hoți de retail „foarte sofisticată”, majoritatea români, care ar fi acționat în Ontario, Quebec și Columbia Britanică.

autor
Aura Trif

O sursă din cadrul forțelor de ordine a declarat pentru The Toronto Sun că majoritatea suspecților din bandă sunt refugiați români. Doi dintre cei 21 de suspecți au fugit deja din țară, scrie Toronto Sun.

Investigația a fost lansată în august, ca urmare a unei creșteri semnificative a furturilor din magazine. Potrivit poliției, până în prezent, au fost formulate 175 de acuzații împotriva celor 21 de suspecți. Majoritatea erau deja sub mandate de eliberare condiționată sau aveau mandate emise anterior.

Un polițist a declarat că banda a furat „milioane” în bunuri, atacând în special magazinele Shoppers Drug Mart. El a descris investigația drept „complexă și de amploare”, adăugând că „crima nu cunoaște frontiere”.

Cum acționau hoții

Banda a fost descrisă ca fiind „transitorie” și ar fi comis raiduri bine planificate, în timpul zilei, asupra retailerilor. După fiecare furt, hoții se întâlneau într-o locație din Mississauga, iar bunurile erau trimise către un depozit de lichidare comercială la scară largă din Brampton, precum și către alți angrosiști.

Citește și
joburi
Joburile de șofer și contabil au fost printre cele mai căutate de români în 2025

Poliția a declarat că, în august, detectivii de la Unitatea de Informații a Poliției Hamilton au identificat persoane de interes implicate într-o serie de furturi organizate extinse. Autoritățile au aflat că suspecții ar fi făcut parte dintr-o organizație criminală internațională care trafica bunuri furate încă din februarie 2024.

Se consideră că organizația este responsabilă pentru sute de furturi în Ontario.

Marți, poliția cu sprijinul polițiștilor a pus în aplicare 16 mandate de percheziție pe trei proprietăți comerciale, șase locuințe și șapte vehicule, ca parte a proiectului. Anchetatorii au aflat, de asemenea, că doi dintre suspecți au plecat la Vancouver în weekend, unde ar fi comis noi furturi, vizând din nou magazine Shoppers Drug Mart pe coasta de vest. Poliția din Vancouver i-a arestat și i-a trimis înapoi în Ontario.

„Toți erau membri ai aceleiași familii sau prieteni apropiați”, a declarat un polițist, adăugând că Agenția Canadiană pentru Servicii de Frontieră investighează statutul de imigrare al indivizilor.

Majoritatea celor arestați au fost acuzați de furt, posesie de bunuri obținute prin infracțiune, neconformare cu termenii perioadei de probă, neconformare cu o angajament judiciar și comiterea unei infracțiuni în cadrul unei organizații criminale, printre altele.

Printre suspecți de numără: Vijay Aggerwal, 75, din Brampton; Stefan Bogdan, 41, din North York; Andrei Burtea, 22, din Hamilton/Vaughan, șapte capete de acuzare pentru neconformare; Diana Burtea, 19, Hamilton/Vaughan, căutată și pentru furt în Windsor; Voicu Constantin, 48, North York; Nicusor Corcoveanu, 28, Hamilton/Vaughan, etc., alături de mai mulți tineri minori.

INTERVIU. Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României 2025: ”A fost un șoc pentru mine, nu mă așteptam deloc”

Sursa: Toronto Sun

Etichete: romani, hoți, magazin, Canada, imigranti,

Dată publicare: 20-12-2025 15:32

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Descoperire arheologică neobișnuită. Provincia Imperiului în care soldații romani sufereau de diaree și dureri de stomac
Stiri Stiinta
Descoperire arheologică neobișnuită. Provincia Imperiului în care soldații romani sufereau de diaree și dureri de stomac

Soldații romani care apărau Zidul lui Hadrian din Britania sufereau de diaree și dureri de stomac, potrivit unui studiu publicat de oamenii de știință care au descoperit cel puțin trei paraziți în latrinele castrului roman Vindolanda.

 

Joburile de șofer și contabil au fost printre cele mai căutate de români în 2025
Stiri Sociale
Joburile de șofer și contabil au fost printre cele mai căutate de români în 2025

Șofer, contabil și angajat în call center au fost printre cele mai utilizate cuvinte-cheie pe două dintre cele mai mari platforme online de recrutare, în acest an.

Scumpirile îi fac pe români mai prudenți la cheltuieli. Vacanțele și mesele în oraș, primele tăiate
Stiri Sociale
Scumpirile îi fac pe români mai prudenți la cheltuieli. Vacanțele și mesele în oraș, primele tăiate

Asaltați de scumpiri, oamenii au fost anul acesta mai atenți cu banii. Pentru început, mulți au renunțat la bunuri de valoare, dar acum sunt prudenți și cu alte cheltuieli, cum ar fi vacanțele sau mesele în oraș.

Recomandări
Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994
Stiri actuale
Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

Federația Rusă a pus capăt acordurile militare bilaterale încheiate în anii 90 cu 11 țări, printre care și cel încheiat cu România în martie 1994. Au fost, de asemenea, reziliate acordurile parafate cu state precum Germania, Marea Britanie și Polonia.

 

Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”
Stiri Politice
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, sâmbătă, că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din justiție.  

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure
Stiri externe
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Decembrie 2025

02:28:14

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28