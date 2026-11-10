Conducerea companiei a susținut că nu a observat documentul și a considerat absența nemotivată. După intervenția autorităților din Ucraina, angajatorul a fost obligat să anuleze concedierea, să o reintegreze pe femeie și să îi achite despăgubiri pentru perioada în care nu a putut lucra, relatează publicația Sud.

Concediată pentru că și-a îngrijit copilul bolnav

Potrivit Serviciului de Stat pentru Muncă din Ucraina, femeia lucra ca șefă de depozit într-o rețea mare de supermarketuri.

Problemele au început după ce fiul său, în vârstă de doi ani, s-a îmbolnăvit grav. Femeia a mers cu el la medic și a obținut un certificat electronic de concediu medical pentru îngrijirea copilului.

În aceeași perioadă, la depozitul companiei se desfășura inventarul sezonier al mărfurilor, iar absența angajatei a nemulțumit conducerea.

Potrivit autorităților, directorul filialei a început să îi trimită mesaje prin aplicațiile de mesagerie, cerându-i să revină la serviciu și amenințând-o, practic, cu concedierea pentru absențe nemotivate.

Femeia le-a explicat superiorilor că se afla în concediu medical, eliberat în mod oficial, iar documentul era înregistrat în sistemul electronic.

I-au blocat accesul la locul de muncă

După ce copilul s-a însănătoșit și concediul medical s-a încheiat, angajata s-a întors la serviciu. Nu a mai putut însă să ajungă la locul de muncă, deoarece permisul său de acces fusese blocat.

Agentul de pază i-a comunicat că nu poate intra, iar departamentul de resurse umane i-a înmânat documentele de muncă în care era consemnată concedierea pentru absențe nemotivate, fără un motiv întemeiat.

Directorul filialei a justificat măsura susținând că reprezentanții companiei nu identificaseră concediul medical în sistemul electronic și că absența fusese, în consecință, înregistrată ca nemotivată.

Intervenția inspectorilor a schimbat decizia companiei

După concediere, femeia a obținut de pe portalul Fondului de Pensii al Ucrainei certificatul electronic care confirma că absența sa era justificată și a sesizat inspectorii de muncă din regiunea Zaporojie.

În urma verificărilor, inspectorul a explicat conducerii companiei că documentul medical este oficial și că faptul că angajații nu l-au observat în sistem nu reprezintă un motiv legal pentru concediere.

După intervenția autorităților, compania a anulat decizia de concediere, a reintegrat-o pe femeie pe postul ocupat anterior, i-a plătit concediul medical și i-a acordat despăgubiri pentru perioada în care nu a putut lucra. Directorul care a inițiat concedierea a primit o mustrare din partea conducerii.

Cazul nu a ajuns în instanță, fiind soluționat în urma intervenției inspectorilor de muncă. Numele lanțului de supermarketuri nu a fost făcut public.

Câte zile de concediu medical se plătesc pentru îngrijirea copilului

În Ucraina, concediul medical plătit pentru îngrijirea unui copil bolnav poate fi acordat părinților sau altor membri ai familiei care lucrează și se ocupă efectiv de copil. Pentru tratamentul ambulatoriu, indemnizația se plătește din prima zi, pentru maximum 14 zile calendaristice, iar în cazul spitalizării, pentru întreaga perioadă petrecută alături de copil în spital.

Angajații concediați fără temei legal pot solicita reintegrarea în funcție și despăgubiri pentru perioada în care au fost împiedicați să lucreze. Contestarea concedierii în instanță se poate face în termen de o lună de la primirea deciziei.