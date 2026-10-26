Instanța a decis că firma trebuie să îl reangajeze, să îi plătească salariile pierdute și să îi acorde despăgubiri de 7.501 euro pentru prejudiciul moral. Angajatorul l-a concediat a doua zi după primirea mesajului, invocând faptul că nu ar fi trecut perioada de probă. Însă Tribunalul Superior de Justiție din Castilia și León a constatat că firma nu a prezentat motive obiective pentru concediere, iar apropierea dintre mesaj și încetarea contractului a constituit un indiciu de discriminare, relatează Noticias Trabajo.

Bărbatul începuse să lucreze la companie la 4 august 2025, în baza unui contract pe perioadă nedeterminată, cu o perioadă de probă de patru luni și un salariu brut lunar de 2.164,46 euro. Trei zile mai târziu, pe 7 august, i-a transmis angajatorului, prin WhatsApp: „Trebuie să vă scriu pentru a vă anunța că voi solicita concediu paternal atunci când va veni momentul.” A doua zi, compania l-a informat că îi încetează contractul pentru că nu ar fi trecut perioada de probă.

În aprilie 2026, instanța a respins cererea angajatului. Printre faptele reținute s-a numărat și declarația unui martor potrivit căruia „niciun angajat al companiei nu a avut probleme cu concediul paternal”.

Perioada de probă permite angajatorului și salariatului să înceteze contractul în primele luni fără să fie obligați, în anumite condiții, să justifice decizia. Totuși, articolul 14 din Statutul lucrătorilor din Spania prevede expres că încetarea contractului este nulă atunci când motivul îl reprezintă sarcina sau maternitatea angajatei. Această prevedere nu extinde în mod explicit aceeași protecție asupra tatălui. Bărbatul a făcut apel la Tribunalul Superior de Justiție, susținând că i-au fost încălcate dreptul la egalitate și dreptul de a nu fi discriminat.

Intervalul scurt dintre mesaj și concediere, indiciu de discriminare

În hotărârea sa, Tribunalul Superior de Justiție din Castilia și León a explicat că libertatea angajatorului de a înceta contractul în perioada de probă „nu reprezintă un domeniu exceptat de la principiul egalității și al nediscriminării”. Aceasta nu poate fi folosită nici ca reacție la anunțarea unui concediu, precum cel paternal.

Potrivit instanței, apropierea în timp dintre mesajul trimis pe WhatsApp și concediere este suficientă pentru a constitui un indiciu de discriminare. Din acel moment, companiei îi revine obligația de a demonstra că decizia a avut un alt motiv.

Angajatorul s-a limitat să susțină că bărbatul nu trecuse perioada de probă, fără să prezinte dovezi concrete. Instanța a considerat că această explicație nu reprezintă „o probă contrară solidă și nici o justificare suficientă” pentru a înlătura suspiciunea de discriminare. Nici mărturia potrivit căreia alți angajați nu ar fi întâmpinat probleme la solicitarea concediului paternal nu a fost suficientă, întrucât nu explica de ce bărbatul a fost concediat chiar a doua zi după ce și-a anunțat intenția.

Ce este obligat angajatorul să facă

În consecință, instanța a aplicat articolul 55 alineatul 5 din Statutul lucrătorilor, care prevede nulitatea concedierilor ce încalcă drepturile fundamentale. Compania trebuie să îl reangajeze pe salariat în aceleași condiții și să îi plătească salariile pierdute de la concediere, calculate la 71,16 euro pe zi. În plus, trebuie să îi achite despăgubiri de 7.501 euro pentru prejudiciul moral.

Pentru stabilirea despăgubirilor, instanța a folosit drept reper sancțiunea minimă prevăzută la articolul 40 alineatul 1 litera c) din Legea privind contravențiile și sancțiunile în domeniul ordinii sociale, aplicabilă abaterilor foarte grave, inclusiv deciziilor discriminatorii în raporturile de muncă.