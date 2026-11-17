În ceea ce privește coafura, Catherine a ales să-și poarte părul în nuanțe de blond și brunet într-un stil elegant, prins parțial la spate. Apariția sa a fost unul dintre punctele de atracție ale celei de-a șasea ediții anuale a galei Earthshot Prize.

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Prințesa de Wales a inclus în apariția sa și un omagiu adus regretatei regine Elisabeta a II-a. Kate și-a accesorizat ținuta roșie vermilion cu un colier și o pereche de cercei din colecția Emerald Tassel Suite, care i-a aparținut fostei suverane.

Ținuta tradițională, care se vinde cu 565 de lire sterline, este confecționată din mătase georgette țesută manual și impresionează prin detaliile aurii Banarasi și aplicațiile din mărgele de sticlă. Acestea au reflectat lumina în timp ce viitoarea regină a pozat alături de Prințul William.

În vârstă de 44 de ani, Kate a pășit pe „covorul verde” din Mumbai într-o rochie roșie Anarkali, cu un corset cambrat și o fustă amplă, fluidă. Creația îi aparține designerului Mahima Mahajan și a fost concepută ca un omagiu adus țării gazdă.

Catherine a participat la eveniment alături de soțul său, Prințul William, în cadrul unei ceremonii care a reunit numeroase vedete internaționale, potrivit Daily Mail.

Nici Prințul William nu a trecut neobservat. Moștenitorul tronului britanic a optat pentru o jachetă Bandhgala realizată la comandă, cu nasturi brodați manual, semnată de celebrul designer indian Manish Malhotra.

Prințesa de Wales a ținut un discurs în care a evidențiat „speranța” pe care o reprezintă antreprenorii, organizațiile și oamenii de știință care încearcă să găsească soluții pentru combaterea crizei ecologice, scrie Agerpres.

William a reluat ideile prezentate de soția sa și a afirmat că acest deceniu este marcat de „schimbări pozitive care devin ireversibile”. Totodată, el a subliniat că istoria nu „a fost scrisă doar din provocări”, ci și de oamenii care au reușit să le depășească.

Companiile care au primit premiul Earthshot și un milion de lire sterline

Printre câștigătorii Earthshot, fiecare recompensat cu câte un milion de lire sterline, s-a numărat Mahindra Last Mile Mobility. Compania produce ricșa electrică pe care William a condus-o mai devreme în cursul zilei, având-o pe Kate drept pasager, și își propune să contribuie la combaterea problemei grave a poluării atmosferice din India.

Printre prezentatorii galei s-au numărat actorul laureat cu Oscar Rami Malek și jucătorul de cricket Sachin Tendulkar. De asemenea, trupa Take That, formată din Gary Barlow, Howard Donald și Mark Owen, a susținut un moment muzical în fața celor 5.000 de spectatori.

În discursul său, Kate le-a vorbit celor prezenți despre provocările majore cu care se confruntă planeta și despre efectele tot mai vizibile ale degradării mediului.

„Specii întregi dispar pe măsură ce habitatele care au susținut viața timp de milioane de ani au dispărut în fața ochilor noștri. Iar peisajele se schimbă mai rapid ca niciodată.”

Prințesa de Wales a subliniat însă că există și motive de optimism, datorită eforturilor depuse în întreaga lume pentru protejarea mediului.

„Din fericire, există motive pentru care să sperăm”, a mai spus ea. „Peste tot în lume oamenii descoperă noi modalități de a proteja, reabilita și hrăni lumea din jurul nostru. Ei sunt cei care ne amintesc că un viitor mai strălucitor este ceva ce putem cu toții realiza împreună.”

Kate a mai declarat că este „mândră” de proiectul Earthshot Prize, înființat de soțul său și ajuns la cea de-a zecea ediție. Inițiativa se află acum la jumătatea misiunii sale de a identifica, recompensa și dezvolta idei care contribuie la refacerea planetei și care inspiră optimism în privința viitorului mediului înconjurător.