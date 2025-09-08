Noul sistem de detectare a vitezei, din Bulgaria, a prins peste 1.500 de șoferi în prima zi. Recordul este de 222 km/h

08-09-2025 | 13:54
autostrada bulgaria
Noul sistem de detectare și amendare a șoferilor pentru depășirea vitezei medii prin intermediul camerelor de taxare a început să funcționeze luni, la miezul nopții, și a raportat rezultate surprinzătoare în primele ore de funcționare.

Sabrina Saghin

Aproape 600 de contravenienți au fost detectați în doar 7 ore, unii dintre ei conducând cu viteze extrem de mari, a anunțat comisarul Maria Boteva, șef adjunct al Departamentului de Poliție Rutieră din cadrul Direcției Generale de Poliție Rutieră, în emisiunea „Wake Up”, scrie NOVA.

Și în 12 ore, numărul contravenienților a depășit deja 1.500. Una dintre secțiunile cu cei mai mulți contravenienți se află pe drumul Dolni Dabnik-Telish, foarte aproape de locul în care a murit Siyana.

Punerea în practică a controlului secțional al vitezei medii a început duminică seara, iar datele din primele șapte ore de funcționare a sistemului sunt mai mult decât îngrijorătoare.

În această scurtă perioadă au fost identificate în total 582 de încălcări. Dintre acestea, 518 au fost comise de autoturisme și 64 de camioane de peste 12 tone, potrivit comisarului Maria Boteva.

Înregistrarea vitezei medii a început pe 7 septembrie

Vitezele înregistrate sunt extrem de mari. Pentru autoturisme, s-au înregistrat viteze de 222 km/h, 200 km/h și 187 km/h pe autostrăzi, precum și 179 km/h pe autostrada nordică. Pentru camioanele de peste 12 tone, deținătorul recordului a condus cu 162 km/h pe autostradă.

Comisarul Boteva a precizat că sistemul funcționează pe 11 din totalul de 12 secțiuni preselectate, fiecare cu o lungime de aproximativ 10 kilometri. A douăsprezecea secțiune va fi activată după sărbători. Contravenienții vor primi amenzi electronice, cu notificări trimise prin telefon, e-mail sau Viber în termen de maximum 10 zile de la comiterea contravenției.

Amenzile pentru deținătorii de recorduri vor fi mari. Pentru un șofer care a condus cu 222 km/h pe o autostradă (cu o limită de viteză de 140 km/h), amenda ar putea ajunge la 900-1000 de leva, iar în plus, permisul de conducere ar putea fi revocat.

Deși legea nu impune amplasarea de semne speciale de avertizare pentru aceste secțiuni, comisarul Boteva a subliniat că o listă a tuturor secțiunilor controlate este disponibilă public pe site-ul web al Administrației Naționale de Taxe Rutiere.

Cea mai gravă încălcare înregistrată

Pe autostrada Trakia, un autoturism a parcurs un tronson cu viteza de 222 km/h. Aceasta înseamnă o depășire cu 82 km/h a vitezei permise de 140 km/h. Pe tangenta nordică a orașului Sofia, un autoturism a înregistrat o viteză de 179 km/h între două radare, cu 59 km/h peste limita admisă.

Persoanele care încalcă legea sunt infractori și ar trebui prinși imediat și trimiși acolo unde le este locul. Aceștia nu sunt doar contravenienți, sunt criminali! Ei nu respectă nicio regulă, niciun principiu, nicio lege din țara noastră!”, a fost reacția unui șofer.

„Ar trebui să existe amenzi mai mari, deoarece cei care depășesc viteza legală ar trebui să suporte consecințele. Eu sunt întotdeauna atent!”, a spus alt șofer.

Tragedia cu ATV-ul din Sunny Beach

În ceea ce privește gravul accident cu ATV-ul din Sunny Beach, în care a murit o tânără, comisarul Boteva a declarat că procedura preliminară este în curs și că nu poate comenta detaliile.

Cu toate acestea, ea a precizat că, potrivit datelor din sistemele Ministerului de Interne, vehiculul a fost înmatriculat pentru prima dată în 2018, are asigurare de răspundere civilă valabilă și a trecut inspecția tehnică la timp la data incidentului.

Sursa: NOVA

Dată publicare: 08-09-2025 13:29

