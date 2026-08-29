Cel mai în vârstă monarh al Europei, care a ieșit din umbra tatălui său iubit și extrovertit pentru a deveni un reformator în cele peste trei decenii petrecute pe tron, a decedat vineri, la vârsta de 89 de ani, potrivit News.ro.

Vineri seara, mulțimi numeroase s-au înghesuit pe străzile din Oslo, sub ploaia torențială, pentru a urmări cortegiul funerar în timp ce acesta părăsea Spitalul Universitar din Oslo, unde Harald a decedat, pentru a ajunge la palatul regal.

Ulterior, norvegienii vor putea să-și prezinte omagiile în fața sicriului său, în interiorul capelei regale. Acolo, sicriul său va fi așezat pe un catafalc acoperit cu draperii purpurii, cu coroana de flori a familiei atașată și simbolurile monarhiei – coroana, sabia, sceptrul și globul regal – așezate deasupra până la desfășurarea funeraliilor.

Data funeraliilor nu a fost încă făcută publică.

Drapelele au fost coborâte în bernă în toată țara

Drapelele au fost coborâte în bernă în toată țara, iar portretele regretatului rege în uniformă de gală sunt afișate peste tot, de la stațiile de autobuz și de metrou până la magazine, birouri și clădiri publice.

Mulți dintre cei veniți vineri să-și exprime condoleanțele au lăudat spiritul de incluziune al lui Harald. Unul dintre ei a făcut referire la un discurs pe care acesta l-a ținut în 2016 și care a devenit viral la nivel mondial, în care spunea: „Norvegienii sunt fete care iubesc fete, băieți care iubesc băieți și fete și băieți care se iubesc între ei”.

„Aceasta reflectă modul în care el îi percepea pe oameni și modul în care dorea ca noi, norvegienii, să ne percepem unii pe alții”, a spus Mari Eidsvaag, în vârstă de 32 de ani, o persoană venită să-și exprime condoleanțele, care purta un tricou pe care erau imprimate acea frază, un curcubeu și un desen al regelui Harald. „Cred că este o declarație foarte importantă, mai ales în zilele noastre”, a declarat ea pentru Reuters în fața palatului.

Haakon al VIII-lea a devenit noul rege al Norvegiei

În timp ce norvegienii îl jeleau pe Harald, tranziția către o nouă domnie a început deja.

Fiul lui Harald, în vârstă de 53 de ani, a devenit noul rege al Norvegiei în momentul în care tatăl său a încetat din viață. El a anunțat că va domni sub numele de regele Haakon al VIII-lea.

Regele Haakon, care este așteptat să se adreseze națiunii într-un discurs televizat, va depune jurământul în fața parlamentului marți, când va jura să apere Constituția și legile Norvegiei.