FBI i-a arestat pe Daejon Love, în vârstă de 35 de ani, și pe presupusul său complice, Taylor Jamie Chan, în vârstă de 18 ani, pe 24 august, în Boise, Idaho. Cei doi au fost acuzați de conspirație în vederea comiterii de fraude electronice și de fraudă electronică, potrivit Biroului Procurorului General al SUA pentru Districtul Oregon. Ambii se află în continuare în arest federal în Boise, relatează news.ro, care citează Reuters.

Potrivit anchetatorilor, schema a început în februarie 2022 și s-a desfășurat timp de peste patru ani, până la arestarea celor doi.

Love ar fi creat identități fictive pentru a cunoaște femei pe aplicații de dating, prezentându-se drept jucător al echipei San Francisco 49ers. Pentru a-și face povestea credibilă, acesta publica pe rețelele sociale fotografii în care purta echipamentul oficial al formației și apărea alături de mașini de lux.

Relații romantice transformate în escrocherii de milioane

Autoritățile susțin că Love și Chan au creat oportunități de investiții fictive pentru a înșela 26 de victime din California, Idaho, Washington și Oregon. FBI consideră însă că numărul real al victimelor ar putea fi mult mai mare.

„Love a convins multe dintre victime că se aflau într-o relație romantică sinceră, că el era un investitor sofisticat și că Chan era consilierul său de investiții, care l-a ajutat pe Love să acumuleze o avere de zeci de milioane de dolari”, a transmis Biroul Procurorului General al SUA într-un comunicat.

Potrivit anchetatorilor, Love a întreținut relații romantice cu mai multe dintre victime și le-a spus că își dorește să construiască împreună cu ele o avere și un viitor.

„Love promova instrumente de investiții inexistente și susținea că aceste investiții ar genera profituri uriașe atât pentru el, cât și pentru victimele sale”, se arată în comunicatul autorităților.

Victimele nu și-au mai recuperat banii

Niciuna dintre presupusele victime intervievate de autorități nu a declarat că ar fi obținut vreun profit din investițiile făcute sau că și-ar fi recuperat banii împrumutați lui Love și lui Chan.

Potrivit Biroului Procurorului General al SUA, Love întrerupea orice contact cu femeile după ce acestea rămâneau fără bani de investit sau începeau să pună prea multe întrebări cu privire la presupusele investiții.

Anchetatorii spun că schema ar putea avea o amploare mai mare decât cea identificată până în prezent, iar investigația continuă.