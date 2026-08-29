Scenele, surprinse de camerele de supraveghere, s-au răspândit rapid pe rețelele sociale și au ajuns pe televiziunile din întreaga lume.

Cu o excepție: China.

Până acum, principalul jurnal de știri al televiziunii de stat chineze a difuzat doar o singură imagine statică.

Videoclipul este, de asemenea, foarte greu de găsit pe internetul puternic cenzurat din China. La fel de dificil este să găsești chiar și postări care descriu viiturile fulgerătoare care au provocat moartea a sute de persoane, în timp ce alte câteva sute sunt încă date dispărute de miercuri.

Beijingul a lansat o operațiune de salvare de amploare, la care participă sute de membri ai echipelor de intervenție și care este în continuare în desfășurare. Președintele Xi Jinping a condus o reuniune de urgență cu oficialii pentru coordonarea eforturilor.

Dar dacă comparăm conținutul disponibil pe internetul chinez cu imaginile pe care o mare parte a lumii le-a văzut online în ultimele zile, „Marele Firewall” al Chinei devine mai vizibil ca niciodată.

Tibetul, anexat de Beijing în anii 1950, s-a opus mult timp conducerii Partidului Comunist Chinez.

De-a lungul anilor, China a reprimat protestele, uneori violent, și a fost acuzată de încălcări grave ale drepturilor omului în regiunea budistă. Beijingul l-a catalogat drept separatist pe liderul spiritual tibetan aflat în exil, Dalai Lama.

Din cauza acestui trecut, simpla menționare a Tibetului atrage atenția cenzorilor chinezi. Sensibilitatea Beijingului devine cu atât mai evidentă în momente precum acesta.

Au existat actualizări zilnice privind numărul persoanelor dispărute și al celor decedate, iar Beijingul a publicat, de asemenea, informații despre operațiunile de salvare și despre pericolul reprezentat de un lac de baraj natural care risca să se reverse.

Sâmbătă, noi imagini difuzate de presa de stat chineză au arătat echipe de salvare deplasându-se printr-un peisaj devastat, acoperit de noroi și stânci, în timp ce strigau pentru a încerca să găsească eventuale persoane rămase captive.

Dincolo de aceste imagini, însă, există foarte puține informații. Nu există mărturii ale supraviețuitorilor din Tibet și aproape deloc imagini realizate de localnici care să surprindă momentele în care s-a produs dezastrul sau urmările acestuia.

Nu am auzit încă vocile familiilor îngrijorate ale celor dați dispăruți. Contactarea oamenilor din Tibet este aproape imposibilă chiar și în perioade normale.

Ca jurnalist care a relatat despre Coreea de Nord, de multe ori mi-a fost mai ușor să contactez persoane din Phenian pentru interviuri decât oameni din capitala Tibetului, Lhasa.

Joi seară, în timp ce presa internațională deschidea edițiile de știri cu devastarea produsă într-o vale din Himalaya, televiziunea de stat chineză și-a început principalul jurnal cu lansarea noii cărți a lui Xi Jinping, o selecție a „celor mai importante și fundamentale lucrări” ale sale.

Jurnaliștii străini nu pot călători în Tibet fără permisiunea guvernului. Avem la dispoziție doar câteva ore pentru a obține cât mai multe informații despre evenimente majore precum acesta, înainte ca videoclipurile să fie eliminate, iar vocile oamenilor să fie reduse la tăcere.

În schimb, trebuie să ne bazăm pe presa de stat, care până acum s-a concentrat asupra unor operațiuni de salvare extrem de dramatice.

Echipe specializate de căutare au fost surprinse escaladând munți și pereți stâncoși sau traversând râuri învolburate pentru a încerca să ajungă în zonele cel mai grav afectate. Nu știm încă ce s-a întâmplat ulterior sau pe cine au reușit să salveze.

Asta nu înseamnă că Beijingul nu este preocupat de situație. Dimpotrivă, autoritățile sunt foarte preocupate.