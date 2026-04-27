Două persoane au ghicit toate cele 6 numere câștigătoare la ultima tragerea loto 6/45 organizată duminică de loteria națională din Ungaria, în timp ce alți 33 de jucători au nimerit 5 numere câștigătoare, iar aproape 1.500 de oameni au ghicit 4 numere, informează Hirado.

Numărul foarte mare de câștigători este cu atât mai remarcabil, cu cât Ungaria are o populație mică, de aproximativ 9,5 milioane de locuitori. Totuși, potrivit loteriei naționale, există 1,35 milioane de persoane care dețin carduri de jucători loto.

Ce premii s-au câștigat

Cei doi mari câștigători de acum vor încasa echivalentul a peste 325.000 de euro.

Potrivit Szerencsejáték Zrt., loteria de stat din Ungaria, la ultima tragere loto la categoria 6/45 au fost extrase următoarele câștigătoare: 11, 17, 19, 26, 27, 30.

Premii:

2 bilete cu 6 numere corecte, premiul lor fiind de 118.646.220 forinți (325.540 de euro) fiecare;

33 de bilete cu 5 numere corecte, fiecare cu un premiu de 304.150 de forinți (834 euro);

1.485 de bilete cu 4 numere corecte, fiecare cu un premiu de 6.760 de forinți (18,5 euro);

Există, de asemenea, și 24.950 de bilete cu 3 numere corecte, fiecare având un premiu de 2.445 de forinți (6,75 euro).