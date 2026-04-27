"Incendiul se manifestă cu flacără violentă şi degajări mari de fum la nivelul acoperişurilor a două construcţii (locuinţe), plan parter cu posibilităţi de propagare la vecinătăţi. Intervenim atât pentru lichidarea incendiului, cât şi pentru protejarea construcţiilor din imediata apropiere. Până în acest moment nu au fost înregistrate victime", a transmis ISU Bucureşti - Ilfov.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate progresiv şi intervin 7 autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD şi, în sprijin, un echipaj SABIF.

În acest moment, incendiul este localizat şi se lucrează pentru lichidarea acestuia.