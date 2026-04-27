Curtea Supremă a Bulgariei a respins toate cererile formulate de lichidatorul Euroins România și a confirmat definitiv legalitatea și validitatea contractului de reasigurare cu EIG Re, obligând totodată lichidatorul român CITR la plata unor daune de circa 13 milioane euro, inclusiv către foștii clienți asigurați, a anunțat printr-un comunicat trimis Știrilor ProTV grupul Eurohold Bulgaria AD, proprietarul Euroins.

Potrivit acestuia, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a revocat ilegal licența Euroins România, în martie 2023.

Reamintim că șefii Euroins România sunt anchetați de Parchetul General pentru delapidare, gestiune frauduloasă și spălare de bani, după ce ar fi scos ilegal sume uriașe de bani din România, timp de 6 ani, provocând în cele din urmă falimentul societății, cu daune de peste 120 de milioane de euro.

Eurohold Bulgaria AD susține că, prin decizia din 20 aprilie 2026, Curtea Supremă de Casație (CSC) din Bulgaria a respins toate cererile formulate de lichidatorul societății Euroins România Asigurări Reasigurări S.A. (Euroins România/EIRO) – CITR, Sucursala București, SPRL, de anulare a deciziei Curții Internaționale de Arbitraj din 2 iulie 2024, care a confirmat legalitatea și validitatea contractului de reasigurare dintre Euroins România și ZD EIG Re AD, încheiat la 9 februarie 2023.

Această hotărâre a Curții Supreme de Casație confirmă faptul că, la data revocării licenței companiei – 17 martie 2023, Euroins România dispunea de suficiente lichidități și adecvarea capitalului, precum și de o acoperire completă a rezervelor sale, în conformitate cu cerințele legislației europene și standardele internaționale. Această hotărâre este o dovadă în plus că revocarea licenței companiei de către conducerea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) din România la acea vreme a fost un act ilegal și nevalid - consideră Eurohold Bulgaria AD.

Daune de 13 milioane de euro către foștii clienți Euroins România

Potrivit acesteia, Curtea Supremă de Casație este cea mai înaltă instanță din Bulgaria, care exercită controlul judiciar suprem asupra aplicării corecte și uniforme a legii de către toate instanțele din țară și soluționează cererile de anulare a hotărârilor arbitrale în temeiul Legii Arbitrajului Comercial Internațional (ICA). Deciziile CSC în aceste proceduri sunt definitive și nu pot fi supuse recursului. Hotărârea celei mai înalte instanțe din 20 aprilie 2026 confirmă hotărârea Curții Internaționale de Arbitraj din iulie 2024 și stabilește că reasigurătorii EIG Re și Euroins România, cu asistența Euroins Insurance Group AD (EIG), au acționat cu bună-credință pentru a proteja interesele asiguraților din România și în deplină conformitate cu cerințele de reglementare europene, inclusiv Directiva Solvabilitate II.

”Hotărârea Curții Supreme de Casație pune capăt încercărilor lichidatorului Euroins România de a solicita nulitatea contractului de reasigurare și confirmă că acesta din urmă a fost încheiat în conformitate cu toate cerințele legislației bulgare și europene, EIG Re având și dreptul legal de a reține prima de depozit plătită de EIRO în temeiul acestui contract. CITR a fost obligată de Curtea Supremă de Casație să plătească taxe judiciare în valoare de 12,77 milioane EUR (66 milioane RON) – în esență, daune directe pentru clienții asigurați și părțile vătămate ale Euroins România”, mai transmite grupul bulgar.

Conform sursei citate, Euroins România și EIG Re au semnat un contract de reasigurare cu cotă-parte pe 9 februarie 2023. În baza acestui acord, reasigurătorul bulgar a garantat integral daunele și cheltuielile cu pierderile EIRO, susținând astfel solvabilitatea asigurătorului român.

Eurohold Bulgaria AD acuză ASF că a retras ilegal licența Euroins România

Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria (CSF) – organismul care exercită supravegherea reglementară directă asupra EIG Re, cu sediul la Sofia, și autoritatea de supraveghere competentă în acest caz, care este abilitată să se pronunțe asupra acestei chestiuni – a confirmat solvabilitatea reasigurătorului EIG Re într-o scrisoare explicită adresată Autorității de Supraveghere Financiară din România (ASF) la 14 martie 2023. Cu toate acestea, conducerea de atunci a autorității de reglementare din România, încălcând prevederile Solvabilitate II, a ignorat acest document din partea CSF și a refuzat să recunoască acordul și – trei zile mai târziu, pe 17 martie – a revocat ilegal licența Euroins România, ceea ce a dus la declararea insolvenței companiei române la 9 iunie același an și pentru care acționarii bulgari inițiază acțiuni în justiție și două proceduri de arbitraj la Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor în Domeniul Investițiilor (ICSID) din Washington. Ulterior, lichidatorul CITR a contestat, de asemenea, contractul de reasigurare în încercarea de a-l declara nul - continuă Eurohold Bulgaria AD.

În cursul procedurii, Curtea Supremă de Casație nu a constatat motive de nulitate sau vicii în decizia tribunalului arbitral de la Sofia privind contractul de reasigurare dintre Euroins România și EIG Re. În plus, Curtea Supremă de Casație a respins obiecțiile lichidatorului privind neregulile în componența tribunalului arbitral și desfășurarea procedurii, precum și acuzațiile care pun la îndoială independența, competența, integritatea și imparțialitatea arbitrilor. În plus, Curtea de Casație a respins categoric susținerile lichidatorului Euroins România privind simularea contractului de reasigurare și o tentativă de „drenare” a activelor prin intermediul acestuia. Evaluarea este că mecanismul de reasigurare a fost cu adevărat operațional și a oferit sprijin financiar Euroins România în conformitate cu directivele europene. În decizia sa din 20 aprilie 2026, Curtea de Casație a confirmat că respectivul contract de reasigurare era pe deplin operațional înainte de încetarea sa prin actul de revocare a licenței Euroins România - concluzionează grupul bulgar.