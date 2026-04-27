Creditul în lei, cu o pondere de 67,8% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 32,2% în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,1% (evoluţie similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2025, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 7,1% (-2,5% în termeni reali), pe seama majorării cu 3,7% a componentei în lei (-5,6% în termeni reali) şi cu 15,1% a componentei în valută exprimată în lei (12,4% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Soldul creditului guvernamental acordat de instituţiile de credit a înregistrat o creştere în luna martie 2026 de 1,8% faţă de luna februarie 2026, până la 279,814 miliarde lei. În raport cu martie 2025, acesta s-a majorat cu 11,6% (1,6% în termeni reali).

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat, la sfârşitul lunii martie 2026, un sold de 793,537 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 0,5% (-0,3 în termeni reali) faţă de luna februarie 2026, iar în raport cu martie 2025 s-a majorat cu 7,3% (-2,4% în termeni reali).