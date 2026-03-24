Jucătorul a prezentat biletul la benzinăria din Grasbrunn, sud-est de München, în aprilie 2024. Încredințat personalului și neștiind de câștig, a fost informat greșit că nu a câștigat nimic, iar casierul a păstrat biletul.

Angajatul benzinăriei a încercat să ridice premiul printr-un coleg, dar a fost oprit de autorități. Personalul de la loterie a devenit suspicios în timpul interviului pentru câștigător și a sesizat frauda.

Angajatil nu ar fi trebuit să joace sau să depună bilete. Sistemul de securitate al loteriei identifică numerele angajaților, iar biletul depus de el a ”declanșat alerta”. Dacă ar fi folosit un prieten, frauda ar fi putut funcționa.

„Câștigătorul real nu a fost identificat nici de autorități, nici de noi”, a declarat Verena Ober, purtătoarea de cuvânt a Lotto Bayern.

Fără biletul original, câștigătorul nu poate revendica suma uriașă.