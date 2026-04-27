Podul peste Tisa dintre România și Ucraina, aproape de deschidere. Un kilometru a costat 50 de milioane de euro

Podul transfrontalier peste râul Tisa dintre România şi Ucraina, situat la marginea municipiului Sighetu Marmaţiei, va fi deschis traficului rutier la începutul lunii iulie, a informat, luni, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.

Aura Trif

Recepţia tehnică a investiţiei a fost realizată pe zona românească a podului, moment la care a fost prezent şi guvernatorul militar al regiunii Transcarpatia, Miroslav Bileţchi.

"Lucrările pe partea ucraineană, respectiv drumul de acces şi zona de vamă, sunt în plină desfăşurare. Termenul estimat pentru finalizare este 15 iunie, cu o marjă asumată până în 1 iulie. În prima etapă, circulaţia pe partea ucraineană se va face pe câte o bandă pe sens. Vor putea circula pietonii şi autovehiculele mici, de până la 3,5 tone. Este un pas important, real, pentru că vorbim despre o investiţie de aproximativ 50 de milioane de euro, întinsă pe aproape 1 kilometru, de la DN 18 până peste Tisa. Avem un proiect complet cu sens giratoriu, zone de control, parcări, clădiri moderne, scanere, spaţii pentru personal şi, bineînţeles, podul lung de 264 de metri, proiectat să reziste 100 de ani", a precizat Gabriel Zetea, într-o postare pe Facebook.


Preşedintele CJ Maramureş a menţionat că realizarea investiţiei a fost dificilă din cauza procedurilor complicate.

"Nu a fost un drum uşor. Am avut întârzieri, blocaje, proceduri complicate şi un parteneriat care a depins de decizii luate la nivel înalt, inclusiv Memorandumul semnat abia în luna iunie 2024 între Guvernele României şi Ucrainei. Dar astăzi suntem aici. La final", a punctat Zetea.

El a subliniat că podul rutier care traversează râul Tisa va contribui la dezvoltarea economică a zonei situate în vecinătatea graniţei româno-ucrainene.

"Acest proiect va deveni ceea ce a fost gândit de la început. O legătură directă cu Ucraina, o şansă reală pentru dezvoltarea economică, o oportunitate pentru oameni. După zeci de ani în care s-a vorbit despre acest pod, astăzi vorbim despre finalizare şi foarte curând, despre funcţionare. Podul peste Tisa de la Sighet este o legătură firească între oameni, comunităţi şi familii, de o parte şi de alta a graniţei", a mai precizat Gabriel Zetea.

Actualul pod din lemn şi metal situat în apropierea municipiului Sighetu Marmaţiei va rămâne deschis traficului rutier şi pietonal după deschiderea noului pod.

Temporar, administraţia căilor ferate ucrainene utilizează curse de călători spre Sighetu Marmaţiei pe linia ferată cu ecartament lat, construită la începutul anilor '50, accesul în ţară fiind efectuat prin punctele de trecere Valea Vişeului şi Câmpu lung la Tisa.

După declanşarea războiului din Ucraina, traficul de călători pe linia ferată a fost suspendat.

Totodată, punctul de frontieră Halmeu din judeţul Satu Mare este întrebuinţat pentru accesul în România din spre Ucraina.

„Pensiile de stat nu vor fi suficiente", avertizează Comisia Europeană. Românii, îndemnați să investească chiar și 10 euro

Sursa: Agerpres

Etichete: pod, Ucraina, romania, investitie, circulatie,

