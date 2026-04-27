Arestările au fost efectuate sâmbătă seara, în urma unei razii a Biroului pentru Combaterea Traficului de Droguri, pe baza unor informații operative, relatează AFP.

Autoritățile au precizat că au fost descoperite peste 110 kilograme de substanțe suspectate a fi Kush și hașiș, ascunse în valize cu fund dublu, umplute cu rechizite școlare și dulciuri.

Potrivit raportărilor, fiecare călugăr transporta în bagaje peste cinci kilograme de droguri, în valoare totală de peste 1,1 miliarde de rupii, echivalentul a aproximativ 10 milioane de euro, potrivit Newswire.

Cea mai mare captură din istorie țării

Anchetatorii au stabilit că grupul a călătorit în Bangkok pe 22 aprilie, folosind bilete de avion care ar fi fost aranjate de un sponsor. Dovezi de pe telefoanele mobile arată fotografii și videoclipuri cu suspecții îmbrăcați civil în timpul șederii în străinătate.

Captura este descrisă drept cea mai mare din istoria aeroportului Bandaranaike și primul caz raportat în care călugări au fost arestați acolo cu o cantitate semnificativă de droguri.

Suspecții, descriși ca tineri călugări din diferite regiuni ale țării și studenți la diverse instituții, urmează să fie prezentați în fața instanței din Negombo pentru continuarea procedurilor.