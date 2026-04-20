Este un bărbat din Bucureşti care joacă ocazional şi care nu a dorit să-şi facă publică identitatea.

”Câştigătorul premiului de categoria I la tragerea Joker din 19.04.2026, în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), cel mai mare premiu la acest joc şi din istoria Loteriei Române, şi-a ridicat câştigul astăzi, 20 aprilie a.c. Câştigătorul este din Bucureşti, are în jur de 50 de ani şi este jucător ocazional la Loto 6/49 şi Joker”, a transmis luni, Loteria Română.

Bărbatul a declarat că s-a gândit la cei dragi când a aflat că a câştigat.

Numerele care i-au purtat noroc nu au semnificaţie personală.

Biletul norocos a fost jucat online, pe joaca.loto.ro şi a fost completat cu două variante la Joker.

Cum se impozitează câștigurile la Loto în România

Mulți români nu știu cum se impozitează câștigurile la Loto. Acestea intră la categoria „jocuri de noroc” și sunt reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu completările și modificările ulterioare, care prevede că o persoană fizică ce câștigă venituri din premii și jocuri de noroc va avea câștigurile impozitate prin reținere la sursă.

“Veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reţinere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:

- până la 10.000, inclusiv – impozit 3%

- peste 10.000 - 66.750, inclusiv – impozit 300 + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000

- peste 66.750 – impozit de 11.650 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750”