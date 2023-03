Nordul Spaniei, devastat de incendii: Ne confruntăm cu adevăraţi terorişti, care periclitează vieţi și orașe. GALERIE FOTO

În total, 119 incendii erau active vineri după-amiază în regiunea Asturia şi în cea învecinată Cantabria, conform autorităţilor din aceste două comunităţi autonome situate în nordul extrem al Spaniei, pe coastele Oceanului Atlantic. Dintre ele, 91 au fost identificate în Asturia, conform AFP.

Un număr maxim de 160 de incendii simultane a fost înregistrat în cele două regiuni muntoase, renumite pentru pădurile lor de foioase, au anunţat autorităţile spaniole, care consideră că aceste focare de incendiu sunt de origine criminală.

"Ne confruntăm cu adevăraţi terorişti, care periclitează vieţi, sate şi oraşe", a scris pe Twitter preşedintele regiunii Asturia, Adrian Barbon. "Cei care au acţionat în această manieră nu merită un alt nume", a adăugat el în faţa reprezentanţilor presei.

Din cauza multiplelor incendii de pădure, stimulate de vânturi violente, mai multe sute de persoane au trebuit să fie evacuate şi numeroase drumuri au fost închise, au precizat autorităţile spaniole.

Orașul Valdes este acoperit de cenușă și izolat de restul lumii

Oraşul costier Valdes, din Asturia, acoperit de cenuşa provenită din incendii, a fost izolat de restul lumii, în timp ce capitala aceleiaşi provincii, Oviedo, este ameninţat de flăcări care au ajuns până la marginile sale, în urma unui incendiu care a izbucnit pe muntele Naranco.

Aflat într-o vizită în China, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a declarat pe Twitter că a discutat cu Adrian Barbon şi şi-a exprimat "întreaga (sa) solidaritate cu familiile afectate".

În schimb, la Castellon, în regiunea Valencia din estul Spaniei, unde un important incendiu de vegetaţie continuă să ardă din 23 martie, pompierii au reuşit vineri să stabilizeze focarul, a anunţat serviciul regional de urgenţă.

Acel focar, considerat primul mare incendiu de pădure izbucnit în 2023 în Spania, a devastat în total 4.700 de hectare de teren şi a cauzat evacuarea a 1.300 de persoane.

În Spania, confruntată cu secetă îndelungată după trei ani de precipitaţii sub mediile multianuale, autorităţile afirmă că sezonul incendiilor, până acum limitat la perioada verii, se desfăşoară deja din primăvară şi până în toamnă, fiind o consecinţă a schimbărilor climatice.

În 2022, un an negru prin prisma incendiilor de pădure din Europa, Spania a fost ţara cea mai afectată de pe continent, înregistrând aproape 500 de incendii care au devastat peste 300.000 de hectare, potrivit Sistemului European de Informare despre Incendii de Pădure (EFFIS).

Adverse weather is hampering fire crews and aiding the spread of a huge wildfire snaking down a mountain in northern Spain. Latest world news: https://t.co/Av2TSbztra pic.twitter.com/pJ4zTfdEoy — Sky News (@SkyNews) March 31, 2023

More than 100 wildfires were burning in northern Spain as authorities say record-high temperatures in the country are increasing the fire hazard. https://t.co/jl0td3sWNw pic.twitter.com/vnpeT4yRxU — ABC News (@ABC) March 31, 2023

More than 100 wildfires raged in the northern Spanish region of Asturias, as record-high spring temperatures across Spain increased the fire hazard https://t.co/lIiMYDB3rv pic.twitter.com/SWzeWdDMkb — Reuters (@Reuters) March 30, 2023

Sursa: Agerpres Etichete: , , Dată publicare: 31-03-2023 19:34