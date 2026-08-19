În timpul somnului, ritmul cardiac și activitatea organismului scad, iar temperatura internă a corpului se reduce. Astfel, sistemul nervos, cel imunitar și cel cardiovascular au timp să se refacă după solicitările din timpul zilei. Dacă temperatura din dormitor rămâne însă prea ridicată, organismului îi este mai greu să elimine căldura. Vasele de sânge de la nivelul pielii se dilată, inima trebuie să pompeze mai intens, iar transpirația poate contribui la deshidratare, scrie Euronews.

Consecințele pot fi adormirea mai dificilă, trezirile repetate și un somn mai puțin odihnitor.

Sfaturi pentru a ne răcori pe timpul nopții

Organizația Mondială a Sănătății a oferit mai multe recomandări pentru menținerea temperaturii interioare sub 24°C pe timpul nopții, pentru a ajuta organismul să se răcorească și pentru un somn mai bun în timpul valurilor de căldură.

Printre măsuri se numără:

aerisirea locuinței după lăsarea întunericului, dacă afară este mai răcoare;

ținerea jaluzelelor și perdelelor închise în timpul zilei;

folosirea lenjeriei de pat și a hainelor lejere și ușoare;

un duș sau o baie răcoroasă înainte de culcare;

consumul regulat de apă și limitarea alcoolului și cafelei;

mutarea într-o cameră mai răcoroasă dacă dormitorul devine prea cald;

oprirea aparatelor electrice care nu sunt necesare, deoarece acestea degajă căldură.

Valuri extreme de căldură în Europa

Europa, continentul care se încălzește cel mai rapid din lume, a fost lovită în această vară de temperaturi record și de incendii de vegetație devastatoare, Franța și Spania fiind printre cele mai afectate țări în ultimele săptămâni.

Uniunea Europeană va încuraja statele membre să aloce mai multe fonduri pentru măsuri de reducere a riscului de incendii de vegetație, a declarat comisarul european pentru mediu pentru agenția Reuters, în contextul în care experții estimează că pagubele economice provocate de incendiile din această vară au depășit deja 15 miliarde de euro (17,3 miliarde de dolari).

Cel puţin 12.000 de decese suplimentare au fost înregistrate în aproximativ 10 state europene în timpul valului de căldură excepţională din iunie, potrivit datelor la nivel naţional compilate şi transmise joi de AFP.

Acest bilanţ provizoriu riscă să se agraveze pe măsură ce sunt publicate noi date statistice, informează Agerpres.

Între 22 şi 28 iunie, perioada de vârf a valului de caniculă care a afectat mai multe ţări, aproximativ 10.000 de decese suplimentare au fost deja înregistrate de institutele naţionale din şapte state (Germania, Franţa, Belgia, Spania, Ţările de Jos, Elveţia şi Luxemburg). La aceste cifre se adaugă 2.200 de decese asociate caniculei în Anglia şi Ţara Galilor, conform estimărilor publicate de serviciul britanic de meteorologie Met Office pentru perioada mai extinsă cuprinsă între 18 şi 28 iunie.