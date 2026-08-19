Corespondent Pro TV: „Potrivit reprezentanților penitenciarului, individul, alături de alți 9 deținuți în regim semideschis, au mers în această dimineață escortați de personalul închisorii la un punct de lucru din Baia Mare, un șantier unde munceau. La un moment dat, bărbatul a luat-o la goană, a sărit gardurile care delimitau șantierul și s-a făcut nevăzut - în ciuda somațiilor agenților de pază. Imediat, un agent a pornit pe urmele lui și au fost anunțate forțele de ordine, care au împânzit zona. Se fac și filtre la ieșirile din oraș, iar un echipaj de poliție a fost trimis inclusiv acasă la partenera lui. Asta după ce, din primele informații, bărbatul s-ar fi certat zilele trecute cu iubita lui, pentru că nu și-ar fi văzut de mai mult timp copiii. Așadar, există suspiciunea că motivul evadării ar fi dorința de răzbunare. Autoritățile îndeamnă oamenii să sune de urgență la 112 dacă au informații despre locația bărbatului. Este tuns scurt, poartă barbă, iar în momentul evadării acesta era îmbrăcat într-un tricou negru și pantaloni mov închis”.

Moldovan Dorel Dorin, are 28 de ani, și în 2024 aceasta a fost condamnat la 3 ani și 7 luni pentru furt calificat.