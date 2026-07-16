Acest bilanţ provizoriu riscă să se agraveze pe măsură ce sunt publicate noi date statistice, informează Agerpres.

Între 22 şi 28 iunie, perioada de vârf a valului de caniculă care a afectat mai multe ţări, aproximativ 10.000 de decese suplimentare au fost deja înregistrate de institutele naţionale din şapte state (Germania, Franţa, Belgia, Spania, Ţările de Jos, Elveţia şi Luxemburg).

La aceste cifre se adaugă 2.200 de decese asociate caniculei în Anglia şi Ţara Galilor, conform estimărilor publicate de serviciul britanic de meteorologie Met Office pentru perioada mai extinsă cuprinsă între 18 şi 28 iunie.

Acest bilanţ este parţial, datele provizorii ale platformei europene de monitorizare a supramortalităţii EuroMOMO (European Mortality Monitoring) indicând, de asemenea, o creştere semnificativă în ultima săptămână a lunii iunie, cu 14.260 de decese suplimentare comparativ cu media sezonieră. Acest model statistic se bazează pe datele oficiale furnizate de 24 de ţări, reprezentând aproape 400 de milioane de locuitori.

"Vara nu s-a încheiat", a avertizat joi directorul regional al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) pentru Europa, Hans Henri Kluge. "Avem instrumentele necesare pentru a preveni aceste decese", a adăugat el.

În prezent, "prea multe guverne consideră în continuare canicula mai degrabă un fenomen meteorologic decât o urgenţă sanitară", a adăugat Kluge, citat într-un comunicat.

Poziția oficială a oamenilor de știință: O astfel de caniculă ar fi fost imposibilă în lipsa schimbărilor climatice

În acest stadiu, în săptămâna în cauză din iunie s-a înregistrat cea mai mare supramortalitate de la începutul anului 2020, conform seriilor de date ale EuroMOMO, care nu acoperă o parte din Europa de Est.

Dintre toate săptămânile de vară din ultimii şapte ani, "săptămâna a 26-a" din 2026 este depăşită de o singură altă săptămână, din iulie 2022. La acea vreme, COVID-19 încă circula în unele ţări.

"Din câte ştim, nu există alte cauze ale acestei supramortalităţi în afara căldurii, iar acest lucru este destul de dramatic", a explicat pentru AFP Lasse Vestergaard, epidemiolog la centrul de cercetare danez Statens Serum Institut şi coordonator al EuroMOMO.

El a făcut apel la prudenţă în interpretarea ultimelor cifre, care sunt încă provizorii. Potrivit organizaţiei, sunt necesare patru săptămâni pentru ca estimările să fie suficient de solide.

Primele cifre la nivel naţional privind supramortalitatea au fost adesea revizuite în creştere după încheierea valului de caniculă. Acestea reprezintă indicii timpurii cu privire la consecinţele valurilor de căldură excepţională, din ce în ce mai frecvente, asupra populaţiei.

Acest val de caniculă ar fi fost practic imposibil în luna iunie în lipsa schimbărilor climatice, potrivit climatologilor de la World Weather Attribution.

Metodele de înregistrare a numărului de decese suplimentare, mai precis a persoanelor care au decedat din cauza căldurii, diferă de la o ţară la alta. În cazul Spaniei, sistemul de monitorizare a mortalităţii al Centrului Naţional de Epidemiologie (MoMo) a atribuit 610 decese caniculei în perioada 22-28 iunie, dintre care aproape două treimi au fost înregistrate în rândul persoanelor de peste 85 de ani.

Supramortalitate de aproape 5.800 de oameni numai în Germania

Germania a înregistrat 5.780 de decese suplimentare în cea de-a 26-a săptămână a anului, comparativ cu media celor patru ani precedenţi, conform calculelor realizate pe baza cifrelor furnizate de Biroul Federal de Statistică (Destatis). În comparaţie cu cele două săptămâni precedente, Destatis a înregistrat 7.100 de decese suplimentare.

Potrivit Institutului Robert Koch (RKI), autoritatea sanitară germană, în această vară, în ţară, au murit deja mai multe persoane din cauza caniculei decât în cei şase ani precedenţi.

În Franţa, peste 2.000 de decese suplimentare au fost înregistrate în săptămâna a 26-a comparativ cu săptămâna precedentă, potrivit Agenţiei naţionale de sănătate publică.

În Belgia, institutul ştiinţific public Sciensano a înregistrat 753 de decese suplimentare doar în zilele de 27 şi 28 iunie, dintr-un total de 1.747 între 18 iunie şi 1 iulie - un record naţional în timpul unui val de căldură din secolul XXI.

În urma unei analize realizate de AFP pe baza datelor Institutului olandez de sănătate publică şi mediu (RIVM) au rezultat aproape 600 de decese suplimentare în Ţările de Jos între 22 şi 28 iunie, şi aproximativ 220 în Elveţia în aceeaşi perioadă, conform cifrelor Biroului Federal de Statistică. În Luxemburg, Ministerul Sănătăţii a raportat 23 de decese suplimentare.

Într-un buletin informativ referitor la 54 de oraşe mari din Italia, autorităţile sanitare au declarat că au înregistrat până în prezent o mortalitate "uşor superioară" la sfârşitul lunii doar în rândul persoanelor de peste 85 de ani din regiunile din nordul ţării.

Alte ţări din Europa Centrală şi de Est, afectate la rândul lor de canicula din iunie, în special Slovacia şi Ungaria, nu au publicat deocamdată astfel de date, notează AFP.