Potrivit unor surse din anchetă, individul despre care vorbea a fost găsit dormind în locuința bătrânei.

Femeia în vârstă de 88 de ani a fost găsită de o vecină, în apropierea locuinței, luni după-amiază. Era îmbrăcată cu o bluză, avea vânătăi la ochi și pe corp și a povestit că un individ a intrat peste ea în casă și a încercat să o violeze.

Băut fiind, a adormit apoi în casa femeii, spun localnicii.

Localnică: „S-a dus la o femeie, a bătut-o, ce i-a făcut, a violat-o, probabil, nu știu. Ea a fugit, a scăpat cu pielea goală, pe el l-a găsit în casă dormind.”

Mai multe echipaje de poliție și de la Ambulanță au ajuns în scurt timp în sat, iar victima a fost dusă la spital.

Dr. Dan Ungureanu, Ambulanța Vaslui: „Conștientă și coerentă, cu multiple leziuni traumatice. După acordarea primului ajutor la fața locului, pacienta a fost transportată la Spitalul Județean Vaslui.”

Suspectul ar fi un bărbat de 58 de ani, văduv, care o mai ajuta pe bătrână la treburile gospodăriei.

Vecină: „I-a murit bărbatul de tânără, chiar tânără. Sunt vreo 50 de ani. Chiar nu m-am așteptat.”

Individul este audiat de polițiști, care urmează să stabilească dacă cele spuse de bătrână se confirmă.