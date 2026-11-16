Statele membre ale UE au decis să impună sancţiuni unui nunăr de 12 persoane - inclusiv Tatianei Kim - şi de 101 entităţi, din cauza rolului pe care-l joacă în finanţarea Războiului rus din Ucraina, anunţă într-un comunicat Cei 27.

Aproximativ 50 de bănci şi instituţii financiare ruse sunt sancţionate cu scopul de a ”tăia canalele financiare care procesează veniturile statului” rus, anunţă ei.

În afară de Wildberries, UE impune sancţiuni Ozon - cealaltă mare întreprindere rusă de comerţ online.

Ucraina a atacat în mai multe rânduri depozite ale celor două firme, pe care le acuză de distruţia de piese folosite de către armata rusă.

Wildberries şi Ozon sunt comparate adesea cu Amazon din cauza acapărării sectorului în Rusia.

Cei 27 sancţionează totodată flota fantomă rusă, care ajută la ocolirea sanţciunilor impuse de către Occident exporturilor ruse de petrol - prin sancţiunarea unor societăţi din Emiratele Arabe Unite (EAU), China, Seychelles şi Oman.

Toate aceste întreprinderi sunt acuzate de faptul că cumpără în mod ilegal petrol de origine ruseasă.

Sunt sancţionaţi, de asemenea, oameni de afaceri care deţin sau administrează nave din cadrul flotei fantomă ruse.

Aceste sancţiuni prevăd o blocare a activelor în UE, o interdicţie de a călători în Uniune şi de a finanţa în vreun fel aceste persoane şi entităţi.

Peste 4.600 de persoane şi rntităţi au fost sancţionate deja de către UE.

Cele 27 de state membre UE pregătesc, de asemenea, cel de-al 22-lea ”pachet” de sancţiuni, care prevăd măsuri economice şi financiare mai largi în vederea înscrierii unor persoane şi entităţi pe ”lista neagră” a UE.