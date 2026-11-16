Dar de ce tocmai o cioară și de ce ar fi ea vopsită? În spatele acestei expresii se află o poveste interesantă, care ne ajută să înțelegem mai bine sensul ei.

Ce înseamnă expresia „a umbla cu cioara vopsită”

Probabil ai auzit măcar o dată pe cineva spunând „Nu mai umbla cu cioara vopsită!”. Este una dintre cele mai cunoscute expresii românești și se folosește atunci când cineva încearcă să mintă, să păcălească sau să prezinte lucrurile altfel decât sunt în realitate.

Imaginea din spatele expresiei este cât se poate de simplă. Oricât de frumos ai vopsi o cioară pentru a o face să semene cu o pasăre mai rară sau mai frumoasă, aceasta rămâne tot o cioară. La fel se întâmplă și atunci când cineva încearcă să ascundă adevărul. Poate schimba aparențele, dar nu și realitatea. În viața de zi cu zi, putem folosi această expresie în tot felul de situații. De exemplu, atunci când un vânzător încearcă să ne convingă că un produs obișnuit este unul de lux, când cineva face promisiuni pe care știe că nu le va respecta sau când o persoană încearcă să își ascundă o greșeală prin minciuni.

De multe ori, persoanele care folosesc această expresie sunt ironice, mai ales atunci când își dau seama că cineva încearcă să le păcălească. Mai exact, dacă îi spui cuiva „Nu mai umbla cu cioara vopsită”, îi transmiți, de fapt, că tu știi adevărul. Alte expresii românești cu un sens asemănător sunt „a umbla cu fofârlica”, „a duce pe cineva cu preșul” sau „a arunca praf în ochi”.

De unde provine expresia „a umbla cu cioara vopsită”

Deși expresia „a umbla cu cioara vopsită” este foarte cunoscută, nimeni nu știe cu exactitate când și cum a apărut. Există însă câteva povești interesante despre originea ei, iar una dintre cele mai răspândite ne duce în vechile târguri și piețe, unde negustorii apelau la tot felul de trucuri pentru a-și vinde marfa.

Se spune că, pe vremuri, unii comercianți vopseau ciori în culori atrăgătoare și încercau să le vândă drept papagali exotici. Păsările rare stârneau interesul cumpărătorilor, iar negustorii ar fi profitat de acest lucru. Oamenii credeau că au cumpărat o pasăre deosebită, când, în realitate, primeau o simplă cioară vopsită. De aici ar proveni și varianta mai lungă a expresiei, „a umbla cu cioara vopsită, spunând că e papagal”, notează Destepți.ro.

O altă poveste ne duce în Maramureș, unde ar fi existat cândva obiceiul ca unii oameni să meargă din casă în casă cu o cioară împăiată și vopsită, în timp ce cântau și dansau. Se crede că imaginea păsării, al cărei aspect fusese schimbat pentru a deveni parte din spectacol, ar fi stat la baza expresiei pe care o folosim astăzi.

Care este povestea din spatele expresiei „a umbla cu cioara vopsită”

Una dintre cele mai cunoscute povești din spatele acestei expresii ne duce în vremurile în care negustorii mergeau prin târguri și încercau să câștige bani apelând la tot felul de trucuri. Unii dintre ei ar fi găsit o metodă ingenioasă de a vinde păsări obișnuite la prețul unor exemplare rare.

Se spune că aceștia prindeau ciori, le vopseau penele în culori vii și le vindeau drept papagali exotici. Pe atunci, mulți oameni nu știau prea multe despre păsările exotice, așa că nu le era greu negustorilor să îi convingă că aveau în față o pasăre deosebită. În realitate, cumpărătorii plăteau mai mulți bani pentru o simplă cioară.

Mai devreme sau mai târziu, însă, înșelătoria ieșea la iveală. Oricât de frumos ar fi fost vopsită, cioara nu putea deveni papagal. De aici ar fi pornit și asocierea ciorii vopsite cu minciuna și înșelăciunea. O altă poveste vine din Maramureș, unde, se spune, unii oameni obișnuiau să meargă din casă în casă cu o cioară împăiată și vopsită, cântând și dansând pentru gazde. Și acest obicei ar fi putut contribui la apariția expresiei.

În ce situații folosim expresia „a umbla cu cioara vopsită”

Expresia „a umbla cu cioara vopsită” se folosește atunci când cineva încearcă să ne păcălească sau să ne prezinte lucrurile mai frumos decât sunt în realitate. De cele mai multe ori, o rostim când ne dăm seama că persoana din fața noastră nu este sinceră.

De exemplu, putem spune că un comerciant „umblă cu cioara vopsită” atunci când încearcă să vândă un produs de calitate slabă drept unul de lux. La fel și atunci când ascunde defectele unui obiect sau susține că oferă o reducere mare, deși prețul a rămas aproape același.

Folosim această expresie și în relațiile cu cei din jur. Poate fi vorba despre cineva care inventează o poveste pentru a-și ascunde o greșeală, face promisiuni pe care nu are de gând să le respecte sau ascunde anumite informații pentru a obține un avantaj. În astfel de momente, replica „Nu mai umbla cu cioara vopsită!” transmite un mesaj cât se poate de clar: ne-am dat seama de minciună și nu ne mai lăsăm păcăliți.

Expresia este întâlnită și în politică, mai ales atunci când se vorbește despre promisiuni electorale greu de îndeplinit sau despre măsuri prezentate ca fiind avantajoase, deși au și dezavantaje. La serviciu, o putem folosi despre o persoană care își exagerează meritele, își ascunde greșelile sau își asumă rezultatele muncii altcuiva.

Sinonime și expresii asemănătoare cu „a umbla cu cioara vopsită”

Românii au o mulțime de expresii prin care descriu minciuna, prefăcătoria sau încercarea cuiva de a-i păcăli pe cei din jur. Unele sunt amuzante, altele ironice, însă toate transmit un mesaj asemănător. În funcție de situație, în loc de „a umbla cu cioara vopsită” putem spune „a minți”, „a înșela”, „a păcăli”, „a amăgi” sau „a induce în eroare”, conform Cuvant-liber.ro.

Iată câteva dintre cele mai cunoscute expresii cu sens asemănător:

· A duce cu preșul: a păcăli pe cineva prin minciuni sau promisiuni false.

· A duce de nas: a profita de încrederea sau naivitatea unei persoane pentru a o manipula.

· A trage pe sfoară: a înșela pe cineva, adesea pentru a obține un câștig material.

· A arunca praf în ochi: a ascunde adevărul și a distrage atenția prin vorbe sau aparențe înșelătoare.

· A vinde gogoși: a spune minciuni, a inventa povești sau a face promisiuni greu de crezut.

· A duce cu zăhărelul: a amăgi pe cineva cu vorbe frumoase și promisiuni pe care nu ai de gând să le respecți.

· A umbla cu fofârlica: a apela la șiretlicuri și minciuni pentru a obține ceea ce îți dorești.

· A pune bărbi: a inventa povești sau a spune lucruri neadevărate pentru a-i păcăli pe ceilalți.

· A trage în piept: a înșela sau a păgubi pe cineva, mai ales într-o afacere.