Costel Alexe a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că nu înţelege de ce reorganizarea nu se face pe modelul regiunilor de dezvoltare, el propunând o dezbatere în acest sens, transmite News.ro.

"Nu putem susţine această mascaradă propusă de PSD. Mai întâi s-a vorbit de comasarea voluntară a comunelor, apoi s-a spus că devine obligatorie cu sau fără voia comunităţii. În spaţiul public s-a spus că referendumurile locale nu pot fi valide. Am senzaţia că este o perdea de fum ca să distragă atenţia de la adevăratele probleme ale României. Este o propagandă pentru a ţine societatea ocupată", a afirmat Costel Alexe.

Şeful CJ Iaşi susţine că modelul celor opt regiuni de dezvoltare s-a dovedit unul funcţional şi că acesta poate fi un model pentru reorganizarea administrativă a judeţelor.

"Noi funcţionăm de cel puţin două exerciţii financiare pe regiuni de dezvoltare. De ce am mai mers atunci pe ele şi le credităm în continuare să facem strategii, dar când vine vorba de reorganizare să nu mai ţinem cont? Modelul regiunilor de dezvoltare este mult mai bun decât cel propus acum de PSD", a mai declarat Costel Alexe.

Şeful CJ Iaşi consideră că România are nevoie categoric de o reorganizare administrativă, dar că nu există încrederea necesară că PSD va duce la capăt cu succes acest proces.

"Avem încredere în PSD că are bune intenţii astfel încât să creeze o reorganizare care să satisfacă interesele de dezvoltare ale României? Cu siguranţă, nu. Aceste discuţii nu se fac din păcate nici la Guvern sau la Ministerul Dezvoltării, nici la Cotroceni, unde preşedintele să îi invite pe toţi cei care în mod normal ar putea să îşi dea cu părerea despre cum ar trebui să arate aceste reforme, ci în sediul PSD", a adăugat Costel Alexe.