Noi proteste violente în Sofia faţă de planul bugetar pentru 2026. Sediile partidelor de guvernăm, izolate de autorități

02-12-2025 | 09:32
sofia protest
AFP

Mii de oameni s-au adunat luni în capitala Bulgariei şi în alte câteva oraşe, protestând faţă de planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro înainte ca ţara membră a Uniunii Europene să adopte moneda comună la 1 ianuarie.

Alexandru Toader

Unii protestatari s-au confruntat cu poliţia şi au aruncat cu pietre, sticle şi petarde. Forţele de ordine au izolat sediile partidelor de guvernământ din Sofia.

Pe 28 noiembrie, în urma unor proteste similare, guvernul minoritar al lui Rosen Jeliazkov s-a angajat să retrimită parlamentului planul de cheltuieli pentru 2026, cu scopul de a acorda mai mult timp consultărilor cu partidele de opoziţie, sindicatele şi angajatorii.

O comisie parlamentară adoptase planul bugetar în primă lectură pe 18 noiembrie.

Partidele de opoziţie şi alte organizaţii spun că protestează faţă de planurile guvernului de a majora contribuţiile la asigurările sociale şi impozitele pe dividende pentru a finanţa cheltuieli mai mari, precum şi faţă de corupţia de stat.

protest bulgaria
„Demisia/Mafia". Mii de bulgari furioși au protestat la Parlament față de creșterea salariilor la stat și majorarea taxelor

Aproximativ jumătate dintre bulgari se opun adoptării euro, temându-se că acest pas va afecta suveranitatea ţării, iar comercianţii cu amănuntul vor profita de trecerea de la moneda naţională leva la euro pentru a creşte preţurile.

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat luna aceasta că inflaţia ar putea creşte brusc odată cu aderarea statului balcanic la zona euro.

Sursa: News.ro

Strada a învins. Guvernul bulgar a retras proiectul de buget pentru 2026 după proteste masive din Sofia
Stiri externe
Strada a învins. Guvernul bulgar a retras proiectul de buget pentru 2026 după proteste masive din Sofia

Guvernul tripartit al Bulgariei a anunţat că retrage proiectul de buget pentru 2026, în urma protestelor organizate de opoziție, oameni de afaceri și sindicate.

„Demisia/Mafia". Mii de bulgari furioși au protestat la Parlament față de creșterea salariilor la stat și majorarea taxelor
Stiri externe
„Demisia/Mafia”. Mii de bulgari furioși au protestat la Parlament față de creșterea salariilor la stat și majorarea taxelor

Câteva mii de bulgari au manifestat miercuri în faţa parlamentului de la Sofia contra proiectului de buget pentru 2026 ce prevede o creştere a salariilor în sectorul public şi majorare a impozitelor, care în opinia lor maschează corupţia, transmite AFP.

Cum vor arăta noile bancnote euro din Bulgaria. Au fost prezentate oficial. FOTO
Stiri externe
Cum vor arăta noile bancnote euro din Bulgaria. Au fost prezentate oficial. FOTO

După forumul de nivel înalt „Bulgaria, la pragul zonei euro”, desfășurat la reședința Boyana din Sofia, președinta Băncii Centrale Europene și guvernatorul BNR bulgare au dezvăluit pentru prima dată designul noilor bancnote euro bulgare.

