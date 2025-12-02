Noi proteste violente în Sofia faţă de planul bugetar pentru 2026. Sediile partidelor de guvernăm, izolate de autorități

Mii de oameni s-au adunat luni în capitala Bulgariei şi în alte câteva oraşe, protestând faţă de planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro înainte ca ţara membră a Uniunii Europene să adopte moneda comună la 1 ianuarie.

Unii protestatari s-au confruntat cu poliţia şi au aruncat cu pietre, sticle şi petarde. Forţele de ordine au izolat sediile partidelor de guvernământ din Sofia.

Pe 28 noiembrie, în urma unor proteste similare, guvernul minoritar al lui Rosen Jeliazkov s-a angajat să retrimită parlamentului planul de cheltuieli pentru 2026, cu scopul de a acorda mai mult timp consultărilor cu partidele de opoziţie, sindicatele şi angajatorii.

O comisie parlamentară adoptase planul bugetar în primă lectură pe 18 noiembrie.

Partidele de opoziţie şi alte organizaţii spun că protestează faţă de planurile guvernului de a majora contribuţiile la asigurările sociale şi impozitele pe dividende pentru a finanţa cheltuieli mai mari, precum şi faţă de corupţia de stat.

Aproximativ jumătate dintre bulgari se opun adoptării euro, temându-se că acest pas va afecta suveranitatea ţării, iar comercianţii cu amănuntul vor profita de trecerea de la moneda naţională leva la euro pentru a creşte preţurile.

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat luna aceasta că inflaţia ar putea creşte brusc odată cu aderarea statului balcanic la zona euro.

