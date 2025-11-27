Strada a învins. Guvernul bulgar a retras proiectul de buget pentru 2026 după proteste masive din Sofia

Guvernul tripartit al Bulgariei a anunţat că retrage proiectul de buget pentru 2026, în urma protestelor organizate de opoziție, oameni de afaceri și sindicate.

Câteva mii de bulgari au manifestat, miercuri seară, în faţa parlamentului de la Sofia, nemulțumiți că proiectul prevede o creștere a salariului minim anul viitor, dar și majorarea impozitelor.

Protestatarii au încercuit clădirea pentru a împiedica ieşirea deputaţilor, scandând „demisia” şi „mafia”. Oamenii de afaceri au denunțat costurile mai mari, cu forţa de muncă, în timp ce sindicatele cer lefuri mărite pentru a compensa scăderea puterii de cumpărare din ultimii ani.

Pe 1 ianuarie, Bulgaria va intra oficial în zona euro.

