„Demisia/Mafia”. Mii de bulgari furioși au protestat la Parlament față de creșterea salariilor la stat și majorarea taxelor

Stiri externe
27-11-2025 | 09:38
protest bulgaria
Getty

Câteva mii de bulgari au manifestat miercuri în faţa parlamentului de la Sofia contra proiectului de buget pentru 2026 ce prevede o creştere a salariilor în sectorul public şi majorare a impozitelor, care în opinia lor maschează corupţia, transmite AFP.

autor
Anca Ungureanu

''Nu am constatat o diminuare a infracţionalităţii, care să justifice creşteri la Ministerul de Interne şi, în opinia mea, aceste fonduri vor servi la cumpărarea de voturi'', a declarat Maria Sirakova, în vârstă de 50 de ani.

Manifestanţii au încercuit clădirea pentru a împiedica ieşirea deputaţilor, scandând ''Demisia'' şi ''Mafia''.

Demonstraţia, organizată de alianţa pro-europeană CC/BD, a fost sprijinită de extrema dreaptă.

Proiectul de buget ''nu face decât să restrângă dorinţa de a investi în sectorul privat. Am ales să rămân în Bulgaria, dar nu într-o Bulgarie a afacerilor dubioase'', a spus Ivana Ivanova (20 de ani), studentă la drept.

Manifestanţii consideră că instituţiile ce gestionează finanţele publice sunt desuete şi corupte, ţara lor fiind cea mai săracă din Uniunea Europeană. Bugetul ar urma să fie adoptat definitiv în şedinţă plenară în cursul primei săptămâni din decembrie. La 1 ianuarie, Bulgaria va intra oficial în zona euro.

Săptămâna trecută, Comisia Europeană a declarat că deficitul bugetar în Bulgaria ar urma să atingă 4,3% din PIB în 2027, sub efectul investiţiilor în apărare.

În timpul prezentării proiectului de buget, guvernul bulgar a afirmat că ''prioritatea'' sa rămâne ''asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a finanţelor publice'', cu respectarea criteriilor europene.

Începând din ianuarie, Bulgaria este guvernată de o coaliţie între partidul conservator GERB, socialişti şi formaţiunea 'Există un astfel de popor'.

Potrivit indicelui Transparency International, Bulgaria este ţara cea mai coruptă din Uniunea Europeană.

Sursa: Agerpres

Etichete: Bulgaria, coruptie,

Dată publicare: 27-11-2025 09:38

