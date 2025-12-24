Noi măsuri de securitate la muzeul Luvru din Paris, după jaful spectaculos din octombrie. Ce au decis autoritățile

24-12-2025 | 08:12
Se iau noi măsuri de securitate la muzeul Luvru din Paris, după jaful din luna octombrie. Un grilaj de protecție a fost instalat marți la fereastra Galeriei Apollo, pe unde au pătruns hoții.

Muncitorii au urcat să pună gratiile cu ajutorul unei macarale, exact ca aceea utilizată în timpul marelui furt. Mulți trecători au încremenit când au văzut scena, până când au fost asigurați de muncitori că... nu e vorba de alt jaf.

Președinta Muzeului a anunțat recent că fereastra nu mai avea gratii de protecție din 2003. Au fost date jos, în timpul unei lucrări de restaurare. Acest lucru se adaugă unei lungi liste a lipsei de măsuri de securitate, constatate după furt.

În spargerea dată în urmă cu două luni, opt bijuterii ale Coroanei Franței au fost furate. Prada, estimată la 88 de milioane de euro, rămâne de negăsit.

