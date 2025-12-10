Jaful de la Luvru putea fi prevenit în 30 de secunde: concluzii dure ale anchetei administrative

10-12-2025 | 14:30
jaf luvru
IMAGO

Fuga hoţilor care au furat bijuterii de la Luvru la 19 octombrie ar fi putut fi împiedicată „cu 30 de secunde înainte”, a declarat miercuri, în Senat, un responsabil al anchetei administrative. 

Vlad Dobrea

„În 30 de secunde, agenţii (companiei private de securitate, NDLR) Securitas sau poliţiştii ar fi putut împiedica fuga hoţilor”, a declarat Noël Corbin, directorul Inspecţiei Generale a Afacerilor Culturale (Igac), în faţa comisiei pentru cultură a Senatului.

Celălalt raportor al anchetei, Pascal Mignerey, de la Misiunea pentru securitate, siguranţă şi audit (Missa) din cadrul Ministerului Culturii, a subliniat că o cameră exterioară „a filmat bine sosirea hoţilor, instalarea nacelei, urcarea celor doi hoţi pe balcon şi, câteva minute mai târziu, plecarea lor precipitată”. Însă aceste imagini nu au fost vizionate în direct şi, când un agent de securitate le-a activat, „era deja prea târziu, deoarece hoţii părăsiseră galeria lui Apollon”, unde erau expuse bijuteriile Coroanei, potrivit domnului Corbin.

În introducerea audierilor, preşedintele comisiei, senatorul centrist Laurent Lafon, a declarat că concluziile raportului indicau „eşecul general al muzeului şi al autorităţii sale de supraveghere în ceea ce priveşte luarea în considerare a problemelor de securitate” înainte de spargere. Acest jaf „nu este un eşec întâmplător” şi „nu se datorează unei acumulări de ghinioane, ci deciziilor care nu au fost luate pentru a asigura securitatea”, în timp ce deficienţele „fuseseră toate identificate de mai multe lucrări anterioare, cu rezultate în mare parte concordante”.

Noël Corbin a subliniat, de asemenea, că autorii anchetei administrative au fost „foarte surprinşi” de „problema transmiterii auditurilor de securitate” în cadrul muzeului, în special în momentul schimbării preşedinţiei în 2021 şi a sosirii lui Laurence des Cars. Simbol al acestei lipse de „memorie”, un audit realizat în 2019 de bijutierul Van Cleef and Arpels, care identificase toate punctele slabe ale galeriei Apollo, nu a fost adus la cunoştinţa noii conduceri.

trupe ucraina
Kiel Institute: Europa nu reușește să compenseze lipsa ajutorului SUA pentru Ucraina. 2025 ar putea fi anul cu sprijin minim

Audierea din Senat are loc într-un context încă sumbru pentru Luvru, care a fost nevoit să închidă o galerie din cauza avariilor şi se confruntă cu un apel la grevă din partea angajaţilor săi începând de luni. A doua zi după spargere, ministrul Culturii, Rachida Dati, a dispus această anchetă administrativă pentru a face lumină asupra deficienţelor de securitate ale celui mai vizitat muzeu din lume.

Fără a aştepta raportul confidenţial, Rachida Dati a anunţat mai multe „măsuri de urgenţă”, printre care instalarea de dispozitive „anti-intruziune” în clădire şi în împrejurimile acesteia. În cadrul unei şedinţe de urgenţă a consiliului de administraţie, Luvrul a aprobat aceste măsuri care, în lipsa unor noi angajări, au lăsat sindicatele nemulţumite.

Săptămâna viitoare, securitatea muzeului parizian va continua să ocupe aceeaşi comisie a Senatului. Marţi, aceasta îl va interoga pentru prima dată pe fostul preşedinte al Luvrului, Jean-Luc Martinez, a cărui declaraţie este foarte aşteptată după descoperirea unor audituri de securitate alarmante realizate sub mandatul său (2013-2021). Miercuri, succesoarea sa, Laurence des Cars, va fi din nou audiată de senatori.

Sursa: News.ro

Etichete: jaf, ancheta, muzeu, Luvru,

Dată publicare: 10-12-2025 14:30

