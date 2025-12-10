Palatul Versailles a anunțat că va majora tarifele pentru cetăţenii non-UE în 2026

Stiri externe
10-12-2025 | 10:58
Palatul Versailles
Profimedia

Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara UE, o diferenţiere tarifară dorită de Ministerul Culturii şi deja aplicată în special la Luvru, potrivit AFP.  

autor
Ioana Andreescu

Începând cu 14 ianuarie, cetățenii din afara Spațiului Economic European (SEE, care include Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein și Norvegia) vor trebui să plătească 35 de euro pentru a vizita domeniul lui Ludovic al XIV-lea, față de 32 de euro în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de 9,4%.

Această decizie, luată la 27 noiembrie în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație al instituției publice care administrează Palatul Versailles, ar trebui să permită economisirea a 9,3 milioane de euro suplimentari pe an, conform previziunilor bazate pe numărul de vizitatori din 2024.

Anul trecut, Palatul Versailles a primit 8,4 milioane de vizitatori, dintre care 83% au fost străini.

Cine plătește mai mult și de ce

Reprezentând 15% din totalul vizitatorilor, americanii formează primul contingent de străini, înaintea Chinei și Italiei, ambele cu 6%, potrivit raportului anual al instituției, care găzduiește și grădinile și cele două Trianon.

Citește și
Incendiu Versailles
Incendiu la Palatul Versailles din Paris. Sute de oameni au fost evacuați

La sfârșitul lunii noiembrie, Muzeul Luvru a decis, de asemenea, să majoreze prețul biletului de intrare pentru rezidenții din afara SEE, care vor trebui să plătească, începând cu 14 ianuarie, 32 de euro față de 22 în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de 45%.

Noua politică tarifară a Franței

Această diferențiere a tarifelor a fost anunțată la sfârșitul lunii ianuarie de ministrul Culturii, Rachida Dati, și urmează să fie aplicată treptat, până în 2026, tuturor operatorilor culturali cei mai frecventați de publicul extraeuropean.

„Poziția mea în această privință este foarte clară: doresc ca vizitatorii din afara UE să plătească mai mult pentru biletul de intrare și ca acest supliment să finanțeze renovarea patrimoniului național”, a declarat ministrul pentru Le Figaro la sfârșitul lunii ianuarie, susținând o „adevărată ruptură” în politica tarifară din Franța. „Francezii nu au de gând să plătească totul singuri”, a precizat ea.

Potrivit Ministerului Culturii, această diferențiere a tarifelor ar trebui să genereze în total „20-30 de milioane de euro” de venituri suplimentare pe an și se va aplica în special anul viitor vizitelor la Opera din Paris, la Sainte-Chapelle sau la Castelul Chambord.

Oferte last minute pentru vacanțele de sărbători atrag turiștii. Reducerile ajung până la 30% pentru destinațiile calde

Sursa: News.ro

Etichete: Franta, turisti, tarife, versailles,

Dată publicare: 10-12-2025 10:46

Articol recomandat de sport.ro
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
Citește și...
Cum s-a îmbrăcat Snoop Dogg la finala de dresaj pe echipe de la Jocurile Olimpice de la Paris. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Cum s-a îmbrăcat Snoop Dogg la finala de dresaj pe echipe de la Jocurile Olimpice de la Paris. GALERIE FOTO

Rapperul american Snoop Dogg a apărut sâmbătă costumat în cavaler, la Versailles, cu ocazia finalei olimpice de dresaj pe echipe, scrie AFP.

Incendiu la Palatul Versailles din Paris. Sute de oameni au fost evacuați
Stiri externe
Incendiu la Palatul Versailles din Paris. Sute de oameni au fost evacuați

Au fost momente de panică la celebrul Palat Versailles, unul dintre cele mai aglomerate obiective turistice din capitala Franței.

Premieră mondială. Franţa înscrie dreptul la avort în Constituţie
Stiri externe
Premieră mondială. Franţa înscrie dreptul la avort în Constituţie

Parlamentul francez, reunit luni la Versailles, a votat în favoarea înscrierii în Constituţie a întreruperii voluntare a sarcinii, ceea ce face din Franţa prima ţară din lume care înscrie oficial în Constituţie dreptul la avort.  

Recomandări
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”
Stiri Politice
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”

PSD acorda Guvernului României o perioadă de probă până la finalul lunii ianuarie. „Dacă nu ne plac deciziile luate, ieșim de la guvernare", anunță Sorin Grindeanu.

UE trage un semnal de alarmă: Rusia nu dorește pacea în Ucraina, dimpotrivă, intensifică atacurile asupra civililor
Stiri externe
UE trage un semnal de alarmă: Rusia nu dorește pacea în Ucraina, dimpotrivă, intensifică atacurile asupra civililor

Rusia nu arată semne de pace în Ucraina și își intensifică atacurile asupra civililor, ucigând cu 24% mai mulți oameni decât anul trecut, a declarat marţi seara ambasadorul Uniunii Europene la ONU, Stavros Lambrinidis.

Anamaria Gavrilă l-a dat afară din POT pe Răzvan Mirel Chiriță, la o lună după ce îl numise lider de grup parlamentar
Stiri Politice
Anamaria Gavrilă l-a dat afară din POT pe Răzvan Mirel Chiriță, la o lună după ce îl numise lider de grup parlamentar

Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, l-a dat afară din partid pe Răzvan Mirel Chiriță, la doar o lună după ce îl numise lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Decembrie 2025

44:33

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28