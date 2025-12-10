Palatul Versailles a anunțat că va majora tarifele pentru cetăţenii non-UE în 2026

Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara UE, o diferenţiere tarifară dorită de Ministerul Culturii şi deja aplicată în special la Luvru, potrivit AFP.

Începând cu 14 ianuarie, cetățenii din afara Spațiului Economic European (SEE, care include Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein și Norvegia) vor trebui să plătească 35 de euro pentru a vizita domeniul lui Ludovic al XIV-lea, față de 32 de euro în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de 9,4%.

Această decizie, luată la 27 noiembrie în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație al instituției publice care administrează Palatul Versailles, ar trebui să permită economisirea a 9,3 milioane de euro suplimentari pe an, conform previziunilor bazate pe numărul de vizitatori din 2024.

Anul trecut, Palatul Versailles a primit 8,4 milioane de vizitatori, dintre care 83% au fost străini.

Cine plătește mai mult și de ce

Reprezentând 15% din totalul vizitatorilor, americanii formează primul contingent de străini, înaintea Chinei și Italiei, ambele cu 6%, potrivit raportului anual al instituției, care găzduiește și grădinile și cele două Trianon.

La sfârșitul lunii noiembrie, Muzeul Luvru a decis, de asemenea, să majoreze prețul biletului de intrare pentru rezidenții din afara SEE, care vor trebui să plătească, începând cu 14 ianuarie, 32 de euro față de 22 în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de 45%.

Noua politică tarifară a Franței

Această diferențiere a tarifelor a fost anunțată la sfârșitul lunii ianuarie de ministrul Culturii, Rachida Dati, și urmează să fie aplicată treptat, până în 2026, tuturor operatorilor culturali cei mai frecventați de publicul extraeuropean.

„Poziția mea în această privință este foarte clară: doresc ca vizitatorii din afara UE să plătească mai mult pentru biletul de intrare și ca acest supliment să finanțeze renovarea patrimoniului național”, a declarat ministrul pentru Le Figaro la sfârșitul lunii ianuarie, susținând o „adevărată ruptură” în politica tarifară din Franța. „Francezii nu au de gând să plătească totul singuri”, a precizat ea.

Potrivit Ministerului Culturii, această diferențiere a tarifelor ar trebui să genereze în total „20-30 de milioane de euro” de venituri suplimentare pe an și se va aplica în special anul viitor vizitelor la Opera din Paris, la Sainte-Chapelle sau la Castelul Chambord.

