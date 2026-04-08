Marți au reușit să surprindă imagini extraordinare cu cratere lunare necunoscute, un apus și un răsărit al Pământului, plus o eclipsă de Soare.

Astronauții misiunii Artemis 2 se întorc acasă, după un spectaculos survol al Lunii. Ocolul de aproape 7 ore al astrului a fost transmis în direct, cu excepția perioadei în care capsula Orion a trecut prin spatele satelitului natural al Terrei. Luna a blocat legătura cu rețeaua Deep Space Network a NASA, un ansamblu global de antene radio de mari dimensiuni, folosit de agenția spațială pentru a comunica cu echipajul. Însă în tot acest timp, lipiți de hublou, astronauții au avut privilegiul de a observa satelitul natural al Pământului cu ochiul liber.

Dr. Nicola Nicky Fox, NASA: „O mare parte dintre aceste formațiuni de pe cealaltă față a Lunii sunt produse de micro-meteori. Multe dintre aceste cratere sunt foarte, foarte vechi. Unele dintre ele au circa 4 miliarde de ani. Spre exemplu, Christina (Koch) a întrebat care este vârsta unuia dintre cratere și a fost descris ca fiind unul destul de nou, pentru că avea „doar” 3,8 milioane de ani. Multe dintre aceste cratere există de mult mai mult timp decât multe dintre rocile și lucrurile pe care le avem pe Pământ.”

Apusul și răsăritul... de pământ

Astronauții au asistat la un spectacol rezervat doar câtorva pământeni, în istorie - un apus și un răsărit... de Pământ. În plus, au avut și privilegiul de a contempla o eclipsă, în care Luna a acoperit discul solar.

După ce au reluat legătura cu NASA, astronauții navei Artemis i-au contactat și pe colegii lor, de la bordul Stației Spațiale Internaționale.

Reid Wiseman, astronaut Artemis II: „C-DUB, chiar înainte de lansare, spuneai că abia aștepți să vorbești cu noi din spațiu. Iată că se întâmplă! Nu-mi vine să cred!”

Christopher Williams, Astronaut ISS: „Da, nu-mi vine să cred! Îmi amintesc că am băut o cafea și am stat de vorbă chiar înainte să zbor spre ISS și este minunat că pot vorbi cu tine chiar acum. Este o ocazie extraordinară!”

A fost prima legătură radio între o navă aflată pe orbita lunii și stația spațială. Echipajele Apollo ale NASA nu au avut parte de așa ceva în anii 70, având în vedere că Stația Spațială Internațională a fost lansată în 1998.

Christina Koch, Artemis II: „Am vrut să-i spun câteva lucruri „astro-surorii” mele, Jessica. Jessica, am sperat mereu că vom fi din nou împreună în spațiu, dar nu am crezut niciodată că se va întâmpla în acest mod. E uimitor!”

Jessica Meir, Internaţional Space Station: „Mulțumesc mult, Christina, împărtășesc total aceleași sentimente și sunt atât de fericită că suntem din nou împreună în spațiu, chiar dacă suntem la câțiva kilometri distanță.”

Drumul de întoarcere spre casă a început și va fi în mare parte o cădere gravitațională, fără a necesita consum suplimentar de combustibil. Echipajul este programat să ajungă vineri în largul coastei californiene, unde capsula Orion va ameriza, frânată de parașute.