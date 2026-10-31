Poliția din Toronto a declanșat o vastă operațiune de căutare după ce un director executiv canadian din domeniul imobiliar și familia sa au fost victimele unui jaf armat într-unul dintre cele mai exclusiviste cartiere ale orașului.

În timpul atacului de joi dimineață, tatăl și cele două fiice ale sale au fost împușcați, iar soția a fost agresată cu un ciocan, arată BBC.

David Morton, CEO al companiei Mac Group, a confirmat agresiunea printr-un comunicat, subliniind gravitatea situației: „Nicio familie nu ar trebui să treacă vreodată prin așa ceva”. Acesta a adăugat că rudele sale sunt încă sub șocul „traumei de a trăi ceva atât de oribil în singurul loc unde toată lumea ar trebui să se simtă cel mai în siguranță: propria casă”.

Potrivit autorităților, suspecții au cerut obiecte de valoare, au agresat familia și au fugit cu o mașină, identitățile lor rămânând necunoscute. Incidentul a avut loc în zona Bridle Path, unul dintre cele mai bogate cartiere din Canada, cunoscut pentru conacele sale împrejmuite de ziduri înalte și porți de fier. Aici locuiesc vedete precum Drake sau Celine Dion, iar în zonă patrulează adesea agenți de securitate privați.

Anchetatorii au precizat că atacul s-a produs în jurul orei 03:44 EST (07:00 GMT), când indivizii au pătruns în proprietate pe o ușă din spate. „Trei persoane mascate au intrat cu forța în reședința noastră, înarmate cu pistoale și un ciocan”, a detaliat Morton vineri. Aceștia au tras mai multe focuri de armă, rănindu-l pe tată și pe cele două fiice, și au lovit-o pe soție în cap cu ciocanul.

„În timpul atacului, trei membri ai familiei noastre au fost împușcați și se recuperează în prezent în spital. Toți cei patru membri ai familiei noastre au fost, de asemenea, atacați cu un ciocan, ceea ce a dus la rănirea tuturor și la necesitatea acordării de îngrijiri medicale de urgență”, a mai spus directorul. Deși Morton nu a dezvăluit numele rudelor, presa a relatat că fiicele sale adulte, Cristina și Maggie, au fost împușcate, iar soția sa, Doriana Zohil-Morton, a fost lovită în cap. Două dintre victime au rămas internate, iar poliția a indicat vârstele membrilor familiei: 75, 64, 28 și 26 de ani.

Anchetatorii cred că cei trei suspecți, presupuși bărbați în jurul vârstei de 20 de ani, au vizat familia exclusiv din cauza zonei rezidențiale luxoase în care locuia. „De obicei, într-un cartier bogat există lucruri frumoase – și întotdeauna există oameni care vor să obțină lucruri frumoase”, a declarat inspectorul Kristy Smith de la Poliția din Toronto. Poliția nu știe încă dacă hoții au furat ceva din locuință și au recuperat tuburile de cartuș pentru a-i putea identifica pe atacatori.

Criminalitate în creștere

Statisticile poliției arată o creștere a invaziilor la domiciliu în Toronto, determinând unii rezidenți să ia măsuri pentru îmbunătățirea sistemelor de securitate. Primarul orașului, Olivia Chow, realeasă recent pentru un al doilea mandat, s-a declarat „profund tulburată” de incident. „Acest atac a zguduit, în mod firesc, cartierul și mulți rezidenți din Toronto. Această violență nu este acceptabilă în orașul nostru. Oamenii trebuie să fie în siguranță în propriile case”, a scris ea pe rețeaua X.

La rândul său, liderul opoziției conservatoare, Pierre Poilievre, a catalogat incidentul drept „oribil”, cerând ca „acești criminali să fie prinși și trași la răspundere pentru faptele lor în fața sistemului de justiție”. Șeful Poliției din Toronto, Myron Demkiw, a anunțat că locuitorii din Bridle Path vor remarca patrule suplimentare în zilele următoare: „Continuăm, de asemenea, să luăm decizii strategice și să alocăm resurse suplimentare pentru a aborda această tendință îngrijorătoare a invaziilor la domiciliu și pentru a ne menține comunitățile în siguranță”.