Val de furturi prin diversiune în Canada: trei românce care au terorizat Toronto au fost reținute

Trei femei din Toronto, Canada, se confruntă cu acuzații legate de presupusa lor implicare într-o „organizație criminală” despre care poliția afirmă că este responsabilă pentru numeroase furturi prin diversiune, scrie CTVnews.

Poliția spune că suspectele acționau adesea împreună pentru a distrage atenția victimelor și a le fura bunurile atunci când acestea nu erau atente.

Anchetatorii susțin că furturile au avut loc între iunie și septembrie și au vizat în special persoane în vârstă.

O cantitate de bijuterii a fost furată, dar poliția nu a oferit CTV News o estimare a valorii bunurilor sustrase.

Autoritățile au adăugat că există suspiciuni că ar putea exista și alte victime care nu s-au prezentat încă.

Arestările vin după ce poliția a organizat, săptămâna trecută, o conferință de presă pentru a-și exprima îngrijorarea legată de o creștere „alarmantă” a furturilor prin diversiune. La acel moment, poliția a precizat că au fost raportate 375 de astfel de cazuri.

Poliția din Durham a raportat, de asemenea, o tendință similară și „îngrijorătoare” privind furturile prin diversiune.

Florentina Alexandru, 44 de ani, Mirabela Lăcătușu, 27 de ani, și Florentina Alexandru, 37 de ani, au fost reținute pe 7 septembrie în legătură cu investigația poliției din Toronto.

Fiecare dintre ele este acuzată de trei capete de acuzare pentru furturi de peste 5.000 de dolari, alte patru acuzații legate de furt și alte patru capete de acuzare pentru apartenența la organizația criminală.

