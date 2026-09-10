Știa unde sunt ținuți banii, avea cheie să intre în birou și a dezactivat camerele de supraveghere. Numai că planul aproape perfect a eșuat după două săptămâni, când polițiștii au reușit să-l identifice.

Jaful a avut loc noaptea, puțin după ora 2, într-un complex de lux din comuna Balotești, județul Ilfov. În cadrul complexului există un restaurant, hotel, piscină și săli de evenimente private. Dispariția banilor a fost anunțată la Poliție chiar a doua zi.

Corespondent Știrile PRO TV: „Anchetatorilor le-au trebuit mai bine de două săptămâni pentru a-l identifica pe hoț. Una dintre cele mai importante probe, imaginile surprinse de camerele de supraveghere, au fost însă greu de obținut și asta pentru că suspectul a reușit să dezactiveze sistemul video de pe întregul complex. Știa unde sunt ținuți banii, pentru că lucrase timp de șase luni, ca recepționer.”

La identificare a ajutat inclusiv un câine de urmă. Bărbatul are 36 de ani și este din Buzău.

A intrat în birou cu o cheie adevărată

Andreea-Elena Bălaș, purtător de cuvânt IPJ Ilfov: „Din primele verificări efectuate de polițiștii de investigații criminale a reieșit faptul că o persoană ar fi pătruns în incinta biroului administrativ prin utilizarea unei chei adevărate, fără a fi identificate urme de forțare sau distrugere la nivelul sistemului de închidere.”

Odată ajuns în birou, individul a mers direct la banii păstrați într-o noptieră prevăzută cu cifru.

Corespondent Știrile PRO TV: „Banii erau în mai multe valute: dolari americani, lire sterline, lei și euro. În total, prejudiciul se ridică la aproximativ 100 de mii de euro. Din întreaga sumă, numai aproape 80 de mii de euro au fost găsiți de anchetatori în locuința suspectului.”

Hoțul și-a recunoscut fapta și a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Contactați de Știrile Pro TV, reprezentanții complexului în care a avut loc jaful nu și-au exprimat un punct de vedere cu privire la acest caz.