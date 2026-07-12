Autoritățile au securizat perimetrul și investighează circumstanțele incidentului, fără a oferi deocamdată detalii despre autorul atacului, transmite news.ro.

„Cinci persoane au fost găsite cu răni prin împușcare. Două dintre ele au fost declarate, din păcate, decedate”, a precizat poliția într-o postare pe X. Incidentul a avut loc într-o zonă aglomerată, unde se desfășura un festival de salsa, ceea ce a amplificat impactul asupra comunității locale.

Un context de violență armată în creștere în Canada

Atacul de la Toronto survine la scurt timp după un incident similar petrecut la Montréal la sfârșitul lunii iunie, în care două persoane – un locuitor și un polițist – au fost ucise, iar apoi atacatorul a fost împușcat mortal de forțele de ordine.

În februarie, un alt masacru petrecut în vestul Canadei a provocat un val de șoc în această țară, vecină cu Statele Unite, dar puțin obișnuită cu acest tip de atacuri. O tânără transgender din micul oraș Tumbler Ridge și-a ucis mama și fratele vitreg, îndreptându-se apoi spre fosta sa școală și împușcând acolo cinci copii cu vârste cuprinse între 12 și 13 ani și o educatoare de 39 de ani.