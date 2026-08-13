Incendiu de pădure în regiunea Halkidiki din Grecia. Turiștii au fost evacuați de pe plajă pe mare

Un număr de 142 de pompieri şi 51 de vehicule, asistate de nouă aeronave şi de şapte elicoptere se află la faţa locului, au precizat pompierii pe reţeaua X.

Incendiul a izbucnit joi după-amiază într-o zonă împădurită situată la circa 90 de kilometri sud de Salonic, al doilea oraş ca mărime din Grecia.

Protecţia Civilă a transmis trei mesaje de evacuare, care vizează zonele Siviri şi Fourka, locuitorilor şi vizitatorilor acestei regiuni balneare, unde în prezent se găsesc numeroşi turişti, informează AFP, conform Agerpres.

Potrivit imaginilor transmise de postul de televiziune public ERT, flăcările se apropiau periculos de mult de locuinţe în această zonă acoperită cu pini, arbori extrem de inflamabili.

Doi pompieri au fost răniţi şi transportaţi la spital, potrivit serviciilor de urgenţă greceşti, care au mobilizat patru ambulanţe la locul incendiului.

''Persoanele care se află pe plajele Siviri şi Fourka trebuie evacuate prioritar pe mare întrucât focul se apropie periculos de coastă'', a declarat pentru ERT un purtător de cuvânt al pompierilor, Yannis Artopios.

Pe plaja Fourka, turişti îmbrăcaţi în costume de baie şi purtându-şi copiii în braţe au început să fie evacuaţi pe mare. Zeci de turişti se îndreptau spre un ponton pentru a fi evacuaţi cu bărcile în timp ce fumul acoperea cerul de deasupra întregii staţiuni balneare, potrivit imaginilor difuzate în direct de ERT.

''Operaţiunea de evacuări de la Siviri continuă pe mare'', a mai spus pentru AFP primarul comunei vecine, Kassandreia, Héracles Leivadiotis



