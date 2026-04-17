Preşedintele Nicuşor Dan va participa vineri, în format videoconferinţă, la reuniunea privind Iniţiativa Internaţională pentru Libertatea de Navigaţie în Strâmtoarea Ormuz, la invitaţia preşedintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, şi a prim-ministrului Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Keir Starmer.

Reuniunea are loc începând cu ora 15:00, a informat Administraţia Prezidenţială.

”Misiune multilaterală și pur defensivă” în Strâmtoarea Ormuz

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer vor coprezida vineri, la Paris, o videoconferinţă "a ţărilor non-beligerante pregătite să contribuie" la "o misiune multilaterală şi pur defensivă" în Strâmtoarea Ormuz, după cum a anunţat marţi Palatul Elysee, potrivit agenţiilor AFP şi DPA.

Un purtător de cuvânt de la Downing Street a confirmat organizarea unui summit pentru a se avansa "către un plan multinaţional, coordonat şi independent pentru a proteja transportul maritim internaţional când conflictul se va fi încheiat".