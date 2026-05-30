Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat o singură excepție, contractul pentru transportoare blindate Piranha. Oferta a fost respinsă din cauza prețului care s-a dublat.

Corespondent Știrile ProTV: „În conferința de presă organizată vineri seară la sediul Ministerului Apărării, după ora 21:00 după atacul cu drona de la Galați, ministrul a precizat că programele din SAFE au fost semnate, mai puțin cel care prevedea achiziția armei de asalt, care s-a mutat la Ministerul de Interne și cel pentru transportare blindate Piranha 5, care a venit cu un preț de 9,4 miliarde, deși oferta era de doar 4,8 inițial, așa că prețul fiind mult prea mare, oferta a fost respinsă.

Dar, spunea ministrul, ca să nu pierdem banii din SAFE, 839 de milioane de euro au fost mutate în programul de achiziție pentru mașina de lupta infanteriei, care urma să fie achiziționată la anul, probabil la un preț mult mai mare. Din restul programelor semnate și finanțate de prin programul SAFE, vorbim de opt foarte importante, care se referă la apărarea antidronă. Dintre acestea amintim sistemele skinex și sky ranger. Vorbim de pătunuri fixe sau autopropulsate de 35mm, care pot distruge chiar roiuri întregi de drone la o singură rafală. Vorbim și de costuri mult mai eficiente, de doar 1.000 euro pe proiectil, dacă facem o comparație cu o rachetă trasă de un F16, care poate fi cel puțin de 100 de ori mai scumpă”.