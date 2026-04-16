Într-o convorbire telefonică cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, ministrul chinez de externe Wang Yi a declarat că eforturile de restabilire a tranzitului normal prin strâmtoare reprezintă o solicitare comună a comunității internaționale, scrie Sky News.

În același timp, Yi a reafirmat poziția Chinei potrivit căreia suveranitatea, securitatea și drepturile Iranului ca stat riveran Strâmtorii Ormuz trebuie respectate și protejate.

Donald Trump a declarat ieri că redeschide Strâmtoarea Ormuz pentru China, afirmând într-o postare pe Truth Social că Beijingul a promis că nu va trimite arme Iranului și că Xi Jinping îi va oferi o „îmbrățișare mare și călduroasă” atunci când va vizita țara în câteva săptămâni.

Însă, în ciuda acestor declarații, nava Rich Starry, deținută de China și sancționată de SUA în 2023, a făcut cale întoarsă în Strâmtoarea Ormuz în timpul blocadei americane asupra navelor care fac escală în porturi iraniene.

China cumpără peste 80% din petrolul exportat de Iran, potrivit datelor din 2025 ale companiei de analiză Kpler.

Datele arată, de asemenea, că anul trecut China a achiziționat, în medie, 1,38 milioane de barili de petrol iranian pe zi.