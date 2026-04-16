Anunțul Administrației prezidențiale vine după ce la finalul lunii martie președintele Nicușor Dan a anunțat că România se alătură țărilor care au semnat o declarație comună pentru asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Din grup fac parte Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia. Decizia vine în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor tot mai mari pentru transportul maritim de petrol.

Șeful statului a explicat într-o postare pe Facebook că această declarație nu înseamnă că România va intra în conflict, ci că va sprijini demersurile diplomatice pentru menținerea securității în zonă, fără implicare militară.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute energetice din lume, iar orice blocaj are efecte directe asupra economiei globale și asupra prețurilor la combustibili, care au crescut deja accelerat în ultimele zile.

Franța și Marea Britanie, efort comun pentru securizarea strâmtorii Ormuz.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic, Keir Starmer, vor co-prezida vineri o videoconferință pentru stabilirea unui plan de securizare a Strâmtoarea Hormuz, au anunțat birourile celor doi lideri, notează Politico.

Cei doi vor conduce discuțiile privind formarea unei „misiuni multilaterale și exclusiv defensive”, care să contribuie la „restabilirea libertății de navigație în Strâmtoarea Hormuz, atunci când condițiile de securitate o vor permite”, potrivit unui comunicat al Palatului Élysée.

Comunicatul precizează că la inițiativă vor participa state „nebeligerante”, dispuse să contribuie la această misiune. Nici Regatul Unit, nici Franța nu au precizat ce alte țări sunt așteptate să participe la discuții.

Emmanuel Macron a anunțat marți seară, pe platforma X, că a discutat luni atât cu președintele SUA, Donald Trump, cât și cu președintele Iranului, Masoud Pezeshkian.

După ce negocierile de pace desfășurate în weekend între Iran și Statele Unite nu au dus la un acord, Donald Trump a declarat că SUA vor bloca navele care intră sau ies din Strâmtoarea Hormuz, pentru a crește presiunea asupra Teheranului să accepte un acord privind limitarea programului nuclear și redeschiderea rutei maritime.

Însă Franța și Regatul Unit și-au exprimat rezervele față de noua strategie a Washingtonului de a forța Iranul să cedeze. Summitul de vineri are ca obiectiv „avansarea efortului internațional construit în ultimele săptămâni pentru asigurarea libertății de navigație”, a transmis un purtător de cuvânt al premierului britanic. Totuși, rămâne neclar în ce măsură inițiativa franco-britanică va reduce tensiunile.

Loviturile americano-israeliene lansate asupra Iran în februarie au declanșat un conflict regional în Orientul Mijlociu și au paralizat aproape complet traficul prin Strâmtoarea Hormuz, provocând scumpiri globale la petrol și gaze. Cele două părți au convenit ulterior asupra unui armistițiu de două săptămâni, însă negocierile din weekend pentru un acord mai amplu au eșuat.