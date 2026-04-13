Liderul de la Londra a spus, într-un interviu pentru BBC Radio, că se concentrează pe redeschiderea acestei rute maritime vitale, în timp ce Marea Britanie și Franța se pregătesc să co-organizeze un summit pe această temă în cursul săptămânii.

Starmer, care a fost criticat de președintele american pentru că nu a oferit sprijin militar deplin pentru loviturile SUA și Israelului asupra Iranului, a afirmat că este „foarte îngrijorat” de impactul războiului asupra cetățenilor britanici „care, evident, nu au avut nicio implicare”, adăugând: „Nu vreau ca ei să plătească prețul.”

„Nu susținem blocada”, a subliniat el.

Starmer a confirmat că Marea Britanie dispune de „capacități de deminare”, dar a refuzat să comenteze „aspecte operaționale”.

Reacția Franței

Emmanuel Macron nu a declarat explicit că se opune blocadei lui Trump, dar a avertizat, într-o postare online de luni, că conflictul din Orientul Mijlociu trebuie rezolvat „prin diplomație”.

„Nu trebuie să precupețim niciun efort pentru a ajunge rapid la o soluție solidă și de durată a conflictului din Orientul Mijlociu prin diplomație”, a scris președintele francez.

El a anunțat că va co-organiza, în zilele următoare, o conferință a statelor care doresc să participe la „o misiune multinațională pașnică” pentru restabilirea libertății de navigație în strâmtoare.

„Această misiune va fi strict defensivă și separată de părțile beligerante și va fi desfășurată imediat ce situația o va permite”, a precizat Macron.

Summit pentru Ormuz

Starmer a adăugat pe X: „Săptămâna aceasta, Marea Britanie și Franța vor co-organiza un summit pentru a avansa lucrările privind un plan coordonat, independent și multinațional de protejare a transportului maritim după încheierea conflictului.”

Trump a anunțat duminică, pe platforma sa Truth Social, că SUA vor „bloca toate navele care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Hormuz”.

Decizia vine după eșecul primei runde de negocieri de pace dintre SUA și Iran din weekend.

Întrebat dacă Statele Unite sunt responsabile pentru creșterea costurilor, Starmer a refuzat să arunce vina asupra Washingtonului, acuzând în schimb Iranul că a încălcat dreptul internațional prin restricționarea traficului maritim în Golful Persic.

Creșterea costurilor pentru consumatorii britanici este „în mare parte cauzată de acțiunile Iranului de a închide sau de a restricționa parțial Strâmtoarea Hormuz”, a spus el.