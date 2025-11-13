Fostul preşedinte Sarkozy va fi judecat în apel în dosarul finanţării libiene între 16 martie şi 3 iunie

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare în dosarul finanţării libiene, va fi judecat în apel între 16 martie şi 3 iunie.

Fostul şef de stat (2007-2012) a fost condamnat pe 25 septembrie la cinci ani de închisoare, cu un mandat de arestare emis în vederea executării provizorii pentru asociere infracţională.

El a fost încarcerat timp de trei săptămâni la închisoarea La Santé din Paris şi eliberat sub supraveghere judiciară luni.

Condamnare pentru finanţarea campaniei din 2007

Tribunalul Penal din Paris l-a găsit vinovat pe fostul preşedinte de dreapta pentru că le-a permis, în mod conştient, asociaţilor săi să se apropie de Libia lui Muammar Gaddafi pentru a solicita finanţare sub acoperire pentru campania prezidenţială din 2007, în care a ieşit învingător.

Alături de el vor fi rejudecate alte nouă persoane, inclusiv doi foşti apropiaţi de-ai săi, Claude Gueant şi Brice Hortefeux, foşti miniştri de interne în perioada în care Sarkozy a fost preşedinte, precum şi intermediarul Alexandre Djouhri, condamnat la şase ani de închisoare în primă instanţă şi încarcerat de atunci.

Instanţa a respins procesul împotriva intermediarului franco-libanez Ziad Takieddine, care a murit în Liban în septembrie, şi împotriva unui alt fost asociat al lui Sarkozy, Thierry Gaubert, care fusese deja condamnat pentru aceleaşi infracţiuni într-un caz separat.

Achitări, apeluri şi noi termene în justiţie

Totodată, instanţa a achitat alte trei persoane: Eric Woerth, fost ministru al muncii şi bugetului în timpul mandatului lui Nicolas Sarkozy, care a ocupat funcţia de trezorier în campania sa prezidenţială din 2007, Edouard Ullmo, fost vicepreşedinte executiv al Airbus, şi cetăţeanul saudit Ahmed Bugshan.

Însă Parchetul Naţional Financiar (PNF) a făcut apel pentru toţi inculpaţii, cu excepţia lui Ahmed Bugshan.

Luni, la câteva ore după eliberarea sa din închisoare, Nicolas Sarkozy a indicat pe platforma X că îşi va pregăti apelul pentru a-şi dovedi nevinovăţia. „Adevărul va triumfa”, a afirmat el.

Deja condamnat definitiv într-un caz cunoscut sub denumirea „interceptări telefonice”, pentru care a primit un an de închisoare, fostul preşedinte va afla pe 26 noiembrie dacă Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă din sistemul judiciar francez, validează sau nu condamnarea sa în apel în cazul Bygmalion, care îi aduce un an de închisoare, dintre care şase luni cu executare, pentru finanţarea ilegală a campaniei prezidenţiale pierdute din 2012.

