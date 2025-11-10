„Trăiască libertatea”. Nicolas Sarkozy a ieșit din închisoare. Unde a mers imediat fostul președinte al Franței | VIDEO

10-11-2025 | 18:49
nicolas sarkozy
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost eliberat luni din închisoare, după decizia Curții de Apel din Paris care a permis punerea sa în libertate până la judecarea apelului.

Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare şi a plecat acasă luni, după ce Curtea de Apel din Paris a decis că poate fi pus în libertate până la judecarea apelului după ce a fost condamnat pentru că a conspirat să obţină fonduri din Libia pentru campania sa electorală din 2007, relatează Reuters.

Sarkozy a fost încarcerat pe 21 octombrie după ce a fost găsit vinovat în septembrie de conspiraţie criminală pentru eforturile unor colaboratori apropiaţi de a procura fonduri pentru campania sa din 2007 de la fostul lider libian Muammar al-Gaddafi, între timp decedat.

Fostul lider conservator, care a fost preşedinte între 2007 şi 2012, a declarat că experienţa sa din închisoare a fost dificilă.

Curtea de Apel a decis că Sarkozy nu prezintă un risc de a părăsi ţara şi de aceea nu trebuie să rămână în închisoare până la judecarea apelului.

Eliberarea sa are la bază criterii specifice, precum riscul de a părăsi ţara, şi nu reprezintă un indiciu privind probabilitatea de reuşită a apelului, notează Reuters.

"Trăiască libertatea", a postat după eliberarea tatălui fiul cel mic al lui Sarkozy, Louis, pe reţeaua de socializare X, alături de o fotografie din copilărie alături de tatăl său.

Condamnarea la 5 ani de închisoare a lui Sarkozy a fost pusă în aplicare cu promptitudine din cauza a ceea ce judecătorii au numit în septembrie "gravitatea extraordinară" a infracţiunii. Fostul preşedinte a fost încarcerat în închisoarea La Sante din Paris.

Procurorul general a recomandat luni ca Sarkozy să fie eliberat în timpul judecării apelului său.

Curtea a fost de acord să-l elibereze sub control judiciar, care include o interdicţie de a părăsi Franţa şi de a discuta cu orice oficial de la Ministerul Justiţiei.

Sarkozy a negat în mod repetat că ar fi făcut ceva ilegal, afirmând că este o victimă a răzbunării şi urii. El nu a participat la audierea de luni în persoană, ci prin legătură video din închisoare.

El a spus Curţii că va respecta orice solicitare a sistemului judiciar dacă este eliberat.

"Sunt francez, domnule. Îmi iubesc ţara. Lupt pentru ca adevărul să învingă. Mă voi supune tuturor obligaţiilor care îmi sunt impuse, aşa cum am făcut mereu", a dat el asigurări.

"Este dificil. Cu adevărat dificil, aşa cum trebuie să fie pentru fiecare deţinut. Aş spune chiar că te secătuieşte", a spus Sarkozy despre timpul petrecut în închisoare.

Sursa: Agerpres

Justiţia franceză i-a interzis luni lui Nicolas Sarkozy să intre în contact cu ministrul francez al Justiţiei Gérald Darmanin, după ce a dispus eliberarea fostului preşedinte, condamnat în primă instanţă în ”dosarul libian”.

